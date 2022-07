Melissa tras ser denunciada por ‘Gato’ Cuba por chantaje y extorsión: “Les pido respeto”

Melissa Paredes reapareció ante las cámaras de “Amor y fuego” este jueves 30 de junio luego de que se hiciera pública la denuncia de Rodrigo Cuba en su contra por chantaje y extorsión. Según el futbolista, la modelo lo iba a acusar de vulnerar la indemnidad sexual de la hija que ambos tienen. A pesar de sus mensajes en redes sociales, la actriz realizó un pedido a través del programa de Rodrigo González.

En esta ocasión, la exconductora de “América hoy” se mostró desencajada y con la voz entrecortada decidió no hablar del tema porque es una denuncia que involucra a una menor de edad. Además, por recomendación de su abogado, no puede hablar de ese asunto en televisión.

Actriz hace pedido a la prensa

La ex reina de belleza se mostró muy tajante con su postura y evadió las preguntas relacionadas con la denuncia interpuesta por el futbolista. Ella aseguró que nadie debe hablar sobre el tema porque no le gusta que opinen y expongan en los medios a su hija.

“Yo no he hablado del tema porque es algo muy privado y no puedo hablar, sinceramente. Esperemos que esto (la demanda) se solucione rápido. Solo puedo decir eso y pedirles, por favor, que respeten la privacidad de mi hija. No hay forma de que yo hable de ese tema de mi hija (indemnidad sexual). Es algo que nadie debe tocarlo, nadie de prensa. Se trata de una menor. Solo les pido respeto y nada más”, señaló.

Melissa Paredes habla de los videos de Rodrigo Cuba

También se han mencionado unos videos con los cuales Melissa Paredes estaría chantajeando a Rodrigo Cuba; sin embargo, ella ha negado, una vez más, que no son sexuales. Además, ha indicado que los puede utilizar para un nuevo enfrentamiento legal.

“Este video no tiene nada que ver con eso (sexual), son temas de mi hija. Lo están tomando como que si yo supuestamente estaba amenazando con algo así, pero no lo es. Esos videos son otras cosas que sí se pueden usar en un nuevo juicio, porque es algo sentimental de mi hija, pero no lo voy a decir porque no puedo hablar de esos temas”, manifestó.