Melissa Paredes se reunió con Rodrigo Cuba y psicóloga tras denuncia por presunta extorsión

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen protagonizando intensas discusiones en televisión. La modelo, quien subió un comunicado en la noche del pasado miércoles 29 de junio en el que se refería a la denuncia del jugador, habló unos minutos con “Amor y fuego”.

La modelo también sorprendió al tener duras palabras sobre el padre de su exesposo y al referirse de lo que atraviesa desde que la pelea con su expareja es tema de conversación en los programas de espectáculo.

Melissa Paredes: “Respeten la privacidad de mi hija”

Tras la denuncia de Rodrigo Cuba, la modelo Melissa Paredes apareció minutos antes de reunirse con el jugador y una psicóloga para evaluar la situación actual de su pequeña. Cuando las cámaras de “Amor y fuego” le consultaron por la polémica denuncia del deportista, esta fue su respuesta:

“No puedo hablar del tema porque es muy delicado. Esperemos que esto se solucione rápido y pedirles por favor que respeten la privacidad de mi hija. No hay forma de que yo hable de esa manera de mi hija. Ni ustedes ni nadie de prensa (debería hablar), es una menor. Les pido respeto”.

Respecto al supuesto chantaje al que habría sometido a Rodrigo, la exconductora de “América hoy” señaló que se habría interpretado de manera incorrecta aquella ocasión en la que aseguró en el programa de ‘Peluchín’ que tenía videos para hacer efectivos los cambios que pide para la tenencia compartida. “No tiene que ver nada con los videos que Gigi vio. Lo están tomando como supuestamente que yo venía amenazando con algo desde antes. Eso no es”, dijo.

¿Nuevamente enfrentados? Rodrigo Cuba tomó una nueva medida legal contra su expareja Melissa Paredes.

Con respecto al polémico caso de Ale Venturo y el ‘Gato’, en el que se les acusa de haber retenido a la niñera que cuida a la hija de la empresaria, la novia de Anthony Aranda señaló no estar muy informada. “De ese tema, no sé mucho. No tengo ni idea. He visto los avances que ustedes han lanzado”, declaró.

Melissa sobre ‘don Gato’: “Él es el cáncer de esa familia”

Antes de entrar a la sesión con la terapeuta, en la que también participó Rodrigo Cuba, “Amor y fuego” le preguntó a Melissa Paredes por la continua aparición del padre del futbolista, Jorge Cuba. En seguida, la exchica reality no contuvo su molestia y señaló: “Él es el cáncer de esa familia”. Segundos después, se dirigió al encuentro pactado.