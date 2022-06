Melissa Paredes podría ir 6 años a la cárcel por extorsión al ‘Gato’ Cuba, según abogada

¿Podría ir a la cárcel? Melissa Paredes está nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser acusada por su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, por el presunto delito de chantaje y extorsión.

La denuncia se da en medio de un polémico proceso legal que ambos afrontan por determinar la tenencia de su menor hija de 4 años. Ahora, la nueva demanda pondría en peligro la libertad de la modelo.

Melissa podría ir 6 años a la cárcel

En el programa “América hoy”, la abogada Katty Cachay sostuvo que Melissa Paredes podría pasar hasta seis años dentro de un centro penitenciario de comprobarse el chantaje por el que la acusó Rodrigo Cuba. El delito se habría dado a través de una llamada telefónica.

“Si el señor Cuba ha tomado acciones contra Melissa, debe ser porque realmente hay justificación. Es chantaje. Podría ser sancionada penalmente de tres a seis años. Habría que ver cuánto le impondría un juez de acuerdo al contenido de la llamada”, comentó.

Asimismo, la letrada precisó que la demanda sí se sometería a una investigación porque la modelo aceptó que hubo una llamada de por medio con su expareja. “Realmente existe esa llamada”, dijo.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba grabó la llamada con Melissa Paredes para poder denunciarla por chantaje y extorsión

Melissa niega extorsión a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un comunicado en el que negó lo dicho por Rodrigo Cuba. Aunque aceptó la llamada en cuestión de la denuncia, la modelo aseguró que en ningún momento extorsionó a su expareja ni le exigió dinero.

“Se habla de una llamada, la cual ya fue entregada a las autoridades correspondientes. En esa llamada en ningún momento yo chantajeo ni extorsiono a nadie . Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que jamás he pedido dinero ni nada a cambio”, afirmó.

Comunicado de Melissa Paredes 2. Foto: captura de Instagram/ Melissapareds

Melissa pide que ya no expongan a su hija

En su misiva, Melissa Paredes también solicitó a los diversos medios de comunicación que detengan la sobreexposición de su menor hija, a la que se ha visto sometida en las últimas semanas y alegó que velará por el bienestar de su pequeña.

“Deseo que se detenga la sobreexposición que está teniendo mi hija a causa de comentarios vertidos de personas que quieren dañar mi imagen, no solo como mujer, sino también como madre”, escribió en su post.