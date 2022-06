Se defiende. Melissa Paredes volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre la nueva denuncia que le interpuso su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, por el presunto delito de chantaje y extorsión.

La modelo también criticó que en diversos medios de comunicación se difunda detalles sobre el proceso que lleva con el padre de su hija para determinar la tenencia de la menor.

Pide detener la sobreexposición de su hija

Cansada de las críticas, Melissa Paredes recurrió a su cuenta de Instagram y publicó un extenso comunicado solicitando que los diversos programas de espectáculos detengan la sobreexposición de su hija, quien se ha visto afectada por tratar un tema tan delicado como su intimidad.

Asimismo, la exconductora del programa “América hoy” dejó entrever que estarían tratando de dañar su honra y labor como madre.

“Frente a la información que se viene ventilando en los medios de comunicación a nivel nacional, me veo nuevamente en la obligación de realizar la presente, porque deseo que se detenga la sobreexposición que está teniendo mi hija a causa de comentarios vertidos de personas que quieren dañar mi imagen, no solo como mujer, sino también como madre”, escribió en su post.

Comunicado de Melissa Paredes 1. Foto: captura de Instagram/Melissapareds

Comunicado de Melissa Paredes 2. Foto: captura de Instagram/Melissapareds

Desmiente a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes también se dirigió a Rodrigo Cuba y aclaró que en ningún momento ella realizó una llamada, como alude el futbolista, para exigirle dinero o algo a cambio, y refirió que su denuncia tendría una mala intención.