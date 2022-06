Leslie Shaw revela qué le dijo su papá cuando le contó que trabajaba en OnlyFans

Leslie Shaw se presentó en el programa de YouTube “La banca” de Jesús Alzamora, en el que respondió preguntas relacionadas a su carrera musical, su relación sentimental con ‘El Prefe’ y su incursión en OnlyFans. La cantante recordó un curioso episodio que vivió con su familia cuando les contó que abrió su cuenta en la plataforma para adultos.

La intérprete de la “Faldita” no solo se ha dedicado a la composición de sus canciones, sino que también a subir contenido en OnlyFans, ya que gracias a sus suscriptores ha podido comprar una casa en Estados Unidos. No obstante, ella aseguró no sentirse más ni menos por subir material explícito.

Así reaccionó su papá al conocer su cuenta en OnlyFans

En esta ocasión, el conductor le preguntó a la artista si tiene límites al momento de compartir nuevo material en la página para adultos y puso de ejemplo a otras figuras que han tenido altos ingresos por sus videos. Sin embargo, ella sorprendió con su respuesta.

“¿Y dijiste tengo un límite o ese límite puede ser progresivo en el que puedes mostrar demás o no llegó a eso?”, expresó. “No, no, siempre fue claro eso porque mi papá me amenazó. Lo primero que ocurrió cuando me vio en OnlyFans fue: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Qué tienes? Avísame. No quiero que mis amigos me manden tus fotos a mi WhatsApp’. Entonces le prometí a mi papá tener cuidado”, expresó.

Leslie Shaw cuenta cómo reaccionaron sus padres al conocer a su pareja

La cantante oficializó su romance con ‘El Prefe’, quien es 13 años menor que ella. En conversación con La República, Leslie Shaw relató que sus padres no han sido indiferentes hacia su pareja, aunque en un inició les costó aceptar su relación. “Se llevan muy bien, piensan que es muy lindo, muy tranquilo, me ven feliz (...). Al comienzo, me dijeron: ‘Qué roba cunas’”, señaló.