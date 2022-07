Cielo Torres, quien fue parte de la celebración Día del Orgullo en favor de movimiento LGBTQI+, expresó su opinión sobre la conversión al cristianismo de Katy Jara.

En conversación con La República, la conductora de “Domingos de fiesta” aseguró que siempre apoyaría a la intérprete de “Déjenme sufrir” y “Jamás te olvidaré”.

¿Qué dijo Cielo Torres sobre Katy Jara?

La exmiembro de Agua Bella Cielo Torres afirmó que se enteró de la decisión de Katy Jara de dedicar su vida a Dios a través de las redes sociales.

“Ahora el contenido que sube es completamente distinto” , afirmó la actriz de la telenovela “Ojitos hechiceros”.

“Yo creo que ella, mientras sea feliz, sus amigas y las personas que la queremos siempre vamos a estar para apoyarla”, dijo.

Cielo Torres: “Lo bueno es que Katy Jara sigue en la música”

La salsera Cielo Torres, quien reemplazó a Katy Jara en la conducción del programa “Domingos de fiesta”, en abril, había señalado en aquel entonces que “tenía una conversación pendiente” con su colega.

Sin embargo, ahora, dos meses después, la villana de “Luz de luna” admite que todavía no ha podido comunicarse con la intérprete de música cristiana.