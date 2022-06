Bad Bunny: ¿cuándo, dónde y a qué hora se transmitirá el evento online “Un verano sin ti”?

Se viene con todo. Bad Bunny cautivó a sus millones de seguidores con el anuncio de un evento online que promete ser inolvidable para los asistentes . Según lo anunciado, los fans podrán interactuar con el puertorriqueño, además de participar en divertidas dinámicas. Conoce cómo ver el evento desde México, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

El pasado 29 de junio, el cantante de “Me porto bonito” lanzó la invitación en su cuenta oficial de Instagram. El evento “Un verano sin ti”, nombre que es el mismo de su último álbum, fue lanzado por Benito Martínez mientras este disfrutaba un día relajado en la playa.

¿De qué se tratará el evento de Bad Bunny?

El intérprete colocó el anuncio en su Instagram, en el que prometía juegos y muchos premios para sus más de 40 millones de seguidores. Aún no se sabe qué clase de premios se entregarían en el live, pero muchos de sus fans creen que podría tratarse de entradas para sus conciertos.

“ Hola, espero que estén disfrutando el verano... paso para decirles que este sábado a las 6.00 p. m. haré el ig live de #UnVeranoSinTi ”, se lee en la leyenda de su publicación.

Bad Bunny anunció un encuentro online con sus seguidores. Foto: BadBunny/Instagram

Sumado a ello, compartió imágenes de sus vacaciones, en las que podemos verlo en una paradisíaca playa, disfrutando de una bebida. Luego se supo que el cantante se encuentra veraneando en Puerto Rico, donde también se realizará el evento. “ Habrá juegos, premios y muchas sorpresas. Las papitas, los refrescos y el alcohol lo tienen que traer ustedes. Recuerden cargar su celular ”, explicó Bad Bunny.

¿Cuándo y a qué hora será el evento de Bad Bunny?

La transmisión en vivo se realizará el próximo sábado 2 de julio , a las 6.00 p.m. (centro de Puerto Rico). El live iniciará en otros países a las siguientes horas:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

¿Dónde puedo ver el evento de Bad Bunny?

“Un verano sin ti” se transmitirá en el Instagram del cantante y podrán participar todas las personas que lo deseen, mientras tengan acceso a una cuenta de la mencionada red social.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Bad Bunny ante el anuncio del evento?

Los fans del intérprete de “Callaíta” mostraron su emoción e inundaron la publicación halagando el evento y manifestando sus ansias por participar del mismo. Siguiendo esta línea, el post de Bad Bunny cuenta con miles de likes y comentarios.

Bad Bunny compartió parte de sus vacaciones en Puerto Rico, desde donde se realizará el evento. Foto: BadBunny/Instagram

“Confirmo asistencia in the live”. “Unas ganas de ser el sorbete”. “Ya necesitamos música nueva, Benito”. “El único live que iremos de Bad Bunny”. “Bueno, como que Instagram se romperá el sábado un poco después de las 6 de la tarde”. “Que rife entradas para el concierto”. “Batería al 100%”. “Aunque sea a ese asistamos”, escribieron algunos internautas.

Christian Nodal arremete contra Bad Bunny: “Hasta para cantar y decir estupideces hay que tener talento”

El mexicano Christian Nodal, quien también hizo noticia por sus salidas con la rapera argentina Cazzu, habló sobre las horas de trabajo que hay detrás de una canción y, en esa línea, aseguró que a él nunca hubiera compuesto algo tan explícito como “Safaera”.

“ Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pend... y decir estupideces hay que tener talento ”, afirmó. “ A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el cul..., pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo ”, indicó a Rolling Stone.

También señaló que no se valora aquello que realmente tiene contenido y deja un mensaje positivo. “(No tiene) los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”, expresó el intérprete de “Botella tras botella”.