Ale Venturo: nana de su hija la acusa de chantajearla para difamar a su expareja

Ale Venturo nuevamente está enfrentada con su ex pareja, Daniel León, quien está pidiendo la tenencia compartida de la menor. Según un informe presentado por “Amor y fuego”, la expareja de la empresaria estaría indignado porque no le permiten ver a su pequeña.

Ante este conflicto, una trabajadora de Venturo reveló para el programa de Willax TV que estaría siendo chantajeada para difamar a la expareja de la dueña de La Nevera Fit.

¿Qué dijo la nana de la hija de Ale Venturo?

En un avance del programa de este 30 de junio de “Amor y fuego”, se oye a Francisca, trabajadora de Ale Venturo, asegurar que fue chantajeada para hablar mal de Daniel León.

“ La señorita (Ale Venturo) me llevó a la casa y me chantajeó. Me dijo: ‘Tienes que firmar una cosa para que te quedes limpia . Si no firmas, igual te vas a quedar mal con el joven Rodrigo”, expresó Francisca, quien aseguró que no podía salir del domicilio.

“Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel, lo quieren hacer quedar mal”, agregó.

Expareja de Ale Venturo arremete contra ella

Expareja de Ale Venturo pide la tenencia compartida de su menor hija

Daniel León, padre de la menor hija de Ale Venturo, conversó con “Amor y fuego” para expresar su molestia al asegurar que la empresaria no lo deja pasar tiempo con la pequeña y le parece irónico como apoya la tenencia compartida de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba.

“Qué tipo de hipocresía. ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como un padre que no valgo ni un sol?”, dijo exaltado.