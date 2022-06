Tula desmiente que su hija esté hospitalizada: “Lo único que hacen es dañar y desinformar”

No le gustó nada que se refirieran a su familia. Tula Rodríguez, quien a menudo comparte gratos momentos y experiencias junto a los suyos en redes sociales, reapareció en sus plataformas para referirse a un rumor sobre la integridad de su hija.

La conductora dio a conocer que personas malintencionadas difundieron una noticia que involucraba a su descendiente: mencionaron que su estado de salud se encontraría deteriorado.

Tula Rodríguez asegura buena salud de su hija

Fue vía su cuenta oficial de Instagram que la exvedette evidenció su indignación al descartar rotundamente que su hija Valentina, fruto de su relación con Javier Carmona, estaría internada.

“ Hay una noticia falsa que hace un par de días está circulando por todo Internet de que mi princesita está mal de salud, o que está internada, o que la voy a operar . Falso, no crean en esas noticias”, dijo en un inicio la figura de TV.

“Esta es una prueba de cómo la gente mala le encanta dañar o jugarse con la salud de mi hija o de cualquiera, porque en esta página han enfermado, han matado o creado situaciones falsas de mucha gente. Así se juega, dan una noticia que es falsa, la gente la cree y luego se crean un concepto. No crean lo que necesariamente ven por estas cuentas falsas de Facebook, de Instagram”, agregó la también actriz.

“Tengo a mi hija sana, gracias a Dios (...) Harta estoy de la gente mala y negativa que lo único que hace es dañar y desinformar”, señaló Tula antes de enfocar a su pequeña hija, quien saludó al lente de la cámara y de mostrar un pantallazo de la noticia falsa que recorría Internet.

En el titular de la ‘fake news’ que se visualizó en sus estados de Instagram, se leía: “Hija de Tula Rodríguez nuevamente fue hospitalizada: Mi hija tuvo una convulsión y se desmayó”.

Tula Rodríguez lamenta la situación

Instantes posteriores, la animadora de televisión dijo no tener idea del responsable que difundió una noticia que involucraba a su retoño. Además, agradeció a quienes solo han tenido palabras de apoyo hacia ella tas enterarse del presunto fatídico hecho.

“A la gente que me mandas sus bendiciones creyendo que me hija está mal, le agradezco y qué pena que se pueda jugar con los sentimientos de quienes me desean cosas buenas”, expresó.

“Y a la gente que me está escribiendo que soy una mala madre, también, qué pena que crean en esta falsedad”, concluyó Tula Rodríguez.