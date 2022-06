Rodrigo Tapari se defiende tras accidentada conferencia de prensa en Chimbote

En medio de su gira por nuestro país, el cantante argentino Rodrigo Tapari vivió un incómodo momento debido a que un periodista de Chimbote lo criticó duramente por llegar tarde a la conferencia que se organizó en un conocido restaurante de la zona y que estaba pactado para las 11.00 a. m.

Raúl Palacios, periodista de la página Noticias en Red Chimbote, expresó su incomodidad cuando vio llegar al intérprete argentino Rodrigo Tapari al local, al promedio la 1.30 p. m. del martes 28 de junio. Walter León y Antonella Valenzuela, promotor musical y esposa del cantante, respectivamente, intentaron aclarar lo que sucedió. Sin embargo, el comunicador no dejó de cuestionarlo y, a través de sus redes sociales, lo tildó de “irrespetuoso”, “extranjero malcriado”; además, expresó que el intérprete “debería estar agradecido”, “¿quién se cree?” y que “no debería volver”.

Walter León, de Wawa Music, aseguró que al intérprete de “Una cerveza” le avisaron tarde de la conferencia y que ecién se enteró ese mismo día. “No es culpa nuestra. Nos avisaron a la una y media de la mañana. Nosotros descansamos”, indicó.

Rodrigo Tapari se defiende

Tras el incidente, Rodrigo Tapari se presentó en el recreo campestre Casa Grande para festejar el tradicional Día de San Pedrito, tras casi tres años de ausencia por la pandemia. Después de hacer bailar y cantar a sus fanáticos, el artista de 38 años hizo un alto a su show para dirigirse al público chimbotano.

Rodrigo Tapari besó suelo chimbotano tras incidente con periodista. Foto: Wawa Music/difusión

“Ustedes merecen el mayor de los respetos. El honor a todo Perú y gracias siempre por recibirnos con tanto amor. Si yo tengo algo en mi corazón, es el respeto a todo el Perú. Si alguien me vio nacer como solista, fue Perú; mi carrera como solista empezó en Trujillo un 1 de enero del 2018, y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón”, expresó Tapari. Posteriormente, se arrodilló y besó el suelo como clara muestra de su respeto, aprecio y admiración a Chimbote y todo Perú.

El concierto de Rodrigo Tapari se dio luego de cumplir exitosas presentaciones en Tacna, Pucallpa e Iquitos, con un lleno total, donde sus éxitos como solista “Fue difícil”, “Que ya no me llame” y “Y para qué sufrir” desataron toda una euforia entre los miles de fanáticos.

El cambio de “Una cerveza”

Rodrigo Tapari, quien tiene presentaciones en Casma (29/6), Chiclayo (30/6), Trujillo (1/7), Lima (2/7) y Arequipa (3/7), nos contó por qué le cambió la letra a “Una cerveza”, el gran éxito que tuvo durante su paso en Ráfaga, pero que quiso dejar de cantarla cuando intentó suicidarse.

“Uno se va corrigiendo. Yo sigo haciendo cumbia y hoy soy consciente de lo que digo y del mensaje que doy. Decir ‘yo me dedico al alcohol’ era algo muy fuerte para mí, iba en contra de lo que yo quiero hablar. Después de orar mucho de esto que me pesaba, decidí cambiar esa frase por ‘yo me dedico al amor’ y explicarle a la gente que, cada vez me pregunta por qué le cambié, (le digo) porque no es el mensaje que quiero dar”, declaró.