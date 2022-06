Rodrigo Cuba dejó en claro que no cederá en esta batalla legal que mantiene con Melissa Paredes luego de interponer una nueva denuncia por extorsión y chantaje contra ella. Según el documento presentado en el programa de Magaly Medina, el ‘Gato’ sintió que su reputación era afectada por la madre de su hija durante todas las veces que se presentó en los programas de espectáculos.

Tras algunas horas de la difusión de esta noticia, la exconductora se pronunció mediante su cuenta de Instagram para dar a conocer su punto de vista. La también modelo evitó pronunciarse sobre la nueva querella que le achacó su exesposo y más bien se manifestó contra los medios.

Melissa Paredes responde tras denuncia de ‘Gato’ Cuba

En su cuenta de la red social de la camarita, Melissa Paredes pareció dejarle un fuerte mensaje a Magaly Medina, quien habló sobre su menor durante la última edición de su programa. Asimismo, la influencer también lamentó la forma como la prensa viene tratando su caso.

Melissa Paredes se manifestó tras ser denunciada por extorsión y chantaje por Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentran involucrados menores de edad. Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija ”, escribió en sus historias.

¿Qué dice la denuncia de Rodrigo Cuba a Melissa Paredes?

En el reportaje difundido por Magaly Medina, se logra apreciar parte de la denuncia realizada por Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes. Según la versión del ‘Gato’, la madre de su hija intentó chantajearlo antes del 13 de junio, amenazándolo con denunciarlo por afectar la indemnidad sexual de su hija.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que este no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), esta procedería a poner la denuncia”, se alcanza a leer.