Magaly Medina tras denuncia del ‘Gato’ Cuba: “Se le va a caer la careta a Melissa”

¡Le dijo de todo! Magaly Medina comentó sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba a Melissa Paredes por extorsión y chantaje tras una fuerte acusación que involucra a la hija de ambos.

Este conflicto provocó la indignación de ‘La Urraca’, quien dijo que si la exreina de belleza tenía sospechas sobre la integridad de su hija, debió abordar la situación de otra forma y no exponerla en redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Me olía a chantaje desde el primer día en que lo vi. (…) Esto es terrible, está atentando contra la reputación de él. Yo la verdad me siento tan asqueada cuando veo algo así, miro esta denuncia y digo: ‘es increíble’”, cuestionó la figura de ATV.

“ Qué bueno que Rodrigo Cuba se adelantó en poner esta denuncia porque así se le va caer la careta a esta señora (Melissa Paredes)”, añadió la conductora y aseguró que todo esto estaría sirviendo para sacar la verdad a la luz y desenmascarar a Melissa.

¿Por qué denunciaron a Melissa Paredes?

En el documento que leyó Magaly Medina el último 28 de junio, detalló los motivos por los que Melissa Paredes fue denunciada por su exesposo, Rodrigo Cuba.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que este no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), esta procedería a poner la denuncia”, leyó la ‘Urraca’.

Melissa Paredes habla sobre demanda del ‘Gato’ Cuba

La exconductora utilizó sus redes sociales para defenderse de la última demanda interpuesta por Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la cual fue exhibida en el programa Magaly Medina. Para ello, Melissa Paredes hizo un pedido a favor de su hija.

“Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija”, compartió.