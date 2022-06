Melissa le escribió a ‘Peluchín’ sobre la denuncia del ‘Gato’ Cuba: “No va a proceder”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen protagonizando intensos desacuerdos en televisión. La modelo, quien hace poco celebró sus siete meses con Anthony Aranda en un lujoso hotel, le escribió a Rodrigo González por redes para manifestarse al respecto. Esto es lo que dijo la expresentadora de “América hoy”.

Melissa Paredes: “Los videos no tienen que ver con algo sexual”

Melissa Paredes contactó a ‘Peluchín’ para compartir su perspectiva luego de que Magaly Medina expusiera los detalles detrás de la denuncia que Rodrigo Cuba interpuso contra la modelo por chantaje y extorsión.

“Los videos no tienen que ver con algo sexual. Dejen de decir eso. No entiendo por qué se dicen eso. Cuando fui a tu programa, me lo preguntaste. Es más, dije que no iba por ese lado: iba por lo emocional. Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija. Mi abogado no me deja hablar porque esto está en un proceso legal que espero acabe pronto, porque no va a proceder de ninguna manera”, expresó la expresentadora.

Más adelante, el conductor contó que Melissa le había mandado el teléfono de su abogado pero este, en el momento en el que la producción de “Amor y fuego” trató de contactarlo, no dio respuesta.

“Yo jamás he dicho nada de eso de mi hija (en referencia a que él habría afectado la indemnidad sexual de la menor). ¿Cómo la voy a mandar con su papá si pienso algo así? No te pases. Ella ahorita está con él, el jueves la veo yo. Es increíble. No le pedí nada a cambio y me apena que mi hija esté envuelta en esto de manera sexual”, finalizó así el mensaje que le compartió la novia de Anthony Aranda.

‘Gato’ Cuba grabó llamada con Melissa para denunciarla

Según la última denunciada presentada por Rodrigo Cuba, el futbolista fue chantajeado por Melissa Paredes para que vaya a un lugar que ella le solicitaba. “Recibe una llamada telefónica (…) en donde señala expresamente ser acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y, si este no accedía a actos de presión de la denunciada, esta procedería a interponer la denuncia”.

Con respecto a esta denuncia, Magaly Medina afirmó que el futbolista adjuntó una grabación en USB de la llamada para hacer la demanda con pruebas.