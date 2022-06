Melissa descarta contenido sexual en video sobre Rodrigo Cuba: “No sé por qué se dice eso”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se ven envueltos nuevamente en una encrucijada legal. La noche del 28 de junio, Magaly Medina comunicó a su audiencia que el futbolista interpuso una demanda por extorsión y chantaje en contra de la exconductora.

Al develar los motivos la periodista de espectáculos, expresó que, el principal fue que Melissa acusa a Rodrigo de haber cometido una acción en agravio del pudor sexual de su descendiente.

El texto de la denuncia de Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes indica que ella se jactó de tener un video con contenido sexual que perjudicaba a su pequeña. El papel señala que la modelo llamó al deportista y le señaló que es “acusado de haber afectado la indemidad sexual de su menor hija”.

Melissa aclara situación a Rodrigo González

Cuando Melissa se enteró de esto, decidió escribirle a Rodrigo González para que actúe como su portavoz en su programa “Amor y fuego”.

Vía mensajes de WhatsApp, la conductora de “América hoy” comentó a Rodrigo González que el archivo audiovisual que tiene en su poder y que usará contra Rodrigo Cuba no es de contenido sexual.

“Los videos no tienen que ver con algo sexual. Dejen de decir eso. No entiendo por qué se dice eso. Cuando fui a tu programa, me lo preguntaste. Es más, dije que no iba por ese lado: iba por lo emocional. Me da pena que se exponga de esa forma a mi hija”, decía en el mensaje de la modelo.

Melissa cree que denuncia de Rodrigo no va a proceder

“Mi abogado no me deja hablar porque esto está en un proceso legal que espero acabe pronto, porque me imagino que no va a proceder de ninguna manera”, prosigue su mensaje.

“Yo jamás he dicho eso de mi hija, ¿cómo la voy a mandar con su papá si pienso algo así? Ella ahora está con su papá, el jueves la veo yo. Si pienso algo así, ¿cómo lo voy a hacer (dejar que su hija vea a su padre)?”, finalizó diciendo Melissa.

Tras los mensajes que leyó ‘Peluchín’ en vivo, Gigi sostuvo la hipótesis de que las acusaciones de Rodrigo Cuba a Melissa Paredes serían un invento.