Hugo García aclara por qué dejó de seguir a Elías Montalvo en Instagram

¡No más rumores! El distanciamiento entre Hugo García y Elías Montalvo ha generado polémica en los últimos días. Luego de que el chico reality dejara de seguir a Elías en Instagram, los internautas arremetieron contra la pareja de la actual Miss Perú y lo acusaron de homofóbico. Frente al cargamontón que recibió en redes sociales, Hugo decidió pronunciarse en “Amor y fuego”.

¿Qué dijo Hugo García sobre Elías Montalvo?

Hugo García se comunicó con Rodrigo González para aclarar las razones por las cuales dejó de seguir a Elías Montalvo. Mediante un mensaje de Instagram, negó rotundamente ser homofóbico y aseguró que se debía únicamente a que ya no frecuentan.

“Nada que ver. Lo dejé de seguir porque cada cierto tiempo filtro gente de mi Instagram que sigo, porque en algún momento he conocido haciendo deporte o en algún viaje, etc., y de ahí puede que no frecuente. (…) Es algo normal que mucha gente hace y no porque tenga algo contra esa persona, pero en el programa dieron a entender como si hubiera sido por que yo pueda ser homofóbico”, afirmó el guerrero.

Hugo García niega ser homofóbico y tener algo contra Elías Montalvo

¡No se quedó callado! Hugo García respondió frente a las acusaciones de homofobia contra el ‘exguerrero’ Elías Montalvo y contó que tiene varios amigos homosexuales a los que sigue.

“Si fuera así, eliminaría a todos los amigos gays que tengo. Porfa, te escribo directamente para que lo aclares en vivo antes que termine el programa, porque ahora, de la nada, la gente está pensando que es por eso e insultando por algo que no es verdad. Gracias”, finalizó Hugo.