Ethel Pozo es una de las figuras de la farándula local que se caracteriza por ser bastante emotiva y natural en pantallas. Cuando se dio a conocer el fin de la relación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la conductora no pudo evitar quebrarse por la situación, pues era cercana a los implicados y lamentaba su rompimiento.

A raíz de ese evento, la hija de Gisela Valcárcel ha sido blanco de mofas y memes en redes sociales cuando un evento desafortunado se hace presente en la coyuntura local.

En ese sentido, en la mañana de este 28 de junio, la comunicadora atravesó una hilarante situación en “América hoy”. Janet Barboza confirmó que su relación con Miguel Bayona llegó a su fin y por ello le pregunto a Ethel si había derramado lágrimas al enterarse de su ruptura. “Lloraste cuando terminó Melissa y el ‘Gato’. ¿Lloraste cuando Miguel y yo terminamos?”, dijo la ‘Rulitos’.

Ethel Pozo: “No lloré por Mark y Keiko”

Frente a la interrogante de su compañera, Ethel señaló que, efectivamente, no se quebró por esa noticia porque “no los frecuentaba como pareja”. Fue ahí cuando Edson Dávila soltó un hilarante comentario. Él dijo que la Pozo habría llorado cuando Keiko y Mark Vito anunciaron el fin de su romance.

“Ya lo hemos repetido, por favor. Solo lloré por Melissa y el ‘Gato’. Los memes me encantan”, expresó en un inicio.

Al ser cuestionada nuevamente por sus compañeros, la conductora aclaró con un semblante incómodo que su imagen de ella llorando en redes sociales cuando se emitió la noticia de Keiko y Mark se trató de un meme: ”No lloré por Keiko, ¿qué les pasa?”.

Ethel enfrenta a Janet por apoyar concierto en favor de John Kelvin

Los conductores de “América hoy” se encontraban comentando la organización de un concierto benéfico para John Kelvin por parte de colegas artistas. Janet Barboza estuvo de acuerdo con el desarrollo del evento porque beneficiaría a los hijos de Dalia Drán; no obstante, Ethel Pozo no tuvo una postura similar a la de ella.

La hija de Gisela señaló que el cumbiambero podría recaudar dinero para sus hijos en talleres que brinda la cárcel. “Si han cometido un delito, tienen que pagar, y hay talleres en las cárceles, los cuales son remunerados”, acotó la Pozo.

Ethel Pozo cansada de que le hagan memes cada que llora

A propósito de la derrota de Perú ante Australia en el partido de clasificación al Mundial Qatar 2022, Ethel Pozo dijo sentirse triste por el acontecimiento; no obstante, ante la curiosidad de sus compañeros, aseguró que no lloró por eso.