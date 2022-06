Dalia asegura tener más pruebas contra John Kelvin: “Por más habeas corpus, no podrá salir”

¡Más pruebas! Dalia Durán y John Kelvin siguen protagonizando varias portadas luego de las acusaciones sobre presunto maltrato físico, psicológico y sexual por parte del cumbiambero. El Poder Judicial determinó 21 años de cárcel para el cantante.

¿Dalia Durán tendría más pruebas contra John Kelvin?

En los últimos días, la prima de John Kelvin, Doris Sarmiento, arremetió contra Dalia por hablar en contra del cantante y toda su familia, afirmando que: “Se hace la víctima porque quiere plata ¡Nunca le gustó trabajar!”.

Frente a ello, la cubana decidió responder y reveló que era un padre ausente y es ella quien vela por los niños. “Ustedes más que nadie saben cuánto yo ayudé a ese hombre, cuánto le apañé en varias cosas. Ahora se quiere hacer el gran padre y el pobrecito, cuando ni siquiera se preocupa por los niños”, expresó.

Para sorpresa de todos, en el audio difundido por el programa “Amor y fuego”, Dalia aseguró tener más pruebas que terminarían de hundir a Kelvin.

“Yo tengo muchísimas cosas que tú ni nadie están enteradas y, por favor, ojalá no me hagan sacarlas , porque de verdad van a quedar mal parados y por más habeas corpus que presenten, ese hombre no va a salir de ahí ”, sentenció la cantante cubana.

John Kelvin le envía carta desde la cárcel a Dalia Durán y pide paz

Tras la sentencia del juez y el anuncio de un concierto a beneficio del cantante, el cual fue criticado por Dalia Durán. John Kelvin decidió enviar una carta desde prisión a la madre de sus hijos solicitando llevar la fiesta en paz.

“ Calma tu ira, yo soy el padre de tus hijos de por vida . (...) Esto es difícil para todos, no solo para ti y más aún para nuestros hijos, ellos no merecen esto. (...) Ahora sabes que no es fácil la vida y más aún con una carga familia ”, escribió.

Las declaraciones fueron duramente criticadas por los presentadores, Rodrigo González y Gigi Mitri, quienes se indignaron al leer la misiva y lo catalogaron de manipulador.