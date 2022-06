‘Chorri’ Palacios asiste a fiesta junto a su esposa tras ampay con una joven en Chiclayo

El último 7 de junio, Magaly Medina volvió a remecer el ambiente del espectáculo nacional luego de difundir un ampay protagonizado por Roberto ‘Chorri’ Palacios y Miguel Rebosio. Ambos exfutbolistas tienen pareja, pero esto no fue impedimento para que asistan a un local nocturno en la ciudad de Chiclayo y sean captados en comprometedoras situaciones con dos mujeres.

Tras algunos días, el exjugador de Sporting Cristal conversó con la producción de “Magaly TV, la firme” para dar sus descargos sobre lo ocurrido. Grande fue la sorpresa de la ‘Urraca’ cuando el popular ‘Chorrillano’ señaló haber sido ‘sembrado’ por las mujeres y no reconocer su infidelidad, tal como muestran las imágenes.

‘Chorri’ Palacios asiste a fiesta junto a su esposa

Han pasado más de 20 días desde aquel ampay y todo parece haber quedado zanjado entre Roberto Palacios y su esposa Karla Quintana luego de unas nuevas imágenes reveladas por Magaly Medina. Y es que la pareja se lució el último fin de semana en una reunión con amigos en común dando a entender que la infidelidad del jugador fue superada.

Como era de esperarse, la conductora de “Magaly TV, la firme” se mostró indignada con la situación. “Yo pensé que las mujeres últimamente estábamos más empoderadas, estábamos más claras respecto a las situaciones de respeto. Pero como dijo el ‘Chorri’, así son los matrimonios, al estilo futbolístico será”, explicó de forma irónicamente.

Ruth Medina asegura conocer hace cuatro años al ‘Chorri’ Palacios

La bailarina que fue captada besándose con el ‘Chorri’ Palacios visitó el set de Magaly Medina a días del ampay para desmentir el comunicado del exjugador. La anfitriona aseguró conocer desde hace cuatro años al otrora ‘10′ de la selección peruana y que este le dijo que se encontraba soltero.

“Yo no fui error de solo un día, yo lo conozco a él hace cuatro años. Él me estaba diciendo que no estaba con su mujer (...)’’, indicó.