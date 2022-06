Gustavo Bueno asegura que su personaje puede brillar sin Irma Maury: “Nunca he dependido de nadie”

El actor Gustavo Bueno abrazó la propuesta de formar parte de la novena temporada de “Al fondo hay sitio” personificando, una vez más, al popular don Gilberto. Su retorno generó gran expectación entre sus fanáticos, quienes, a su vez, idearon la posibilidad de que la actriz Irma Maury pudiese aparecer con quien fue su amado en la ficción.

Pese a que su caracterización fue bastante reclamada en las últimas semanas por decenas de cibernautas en redes sociales, Irma Maury decidió dar un paso al costado y así lo dio a conocer en una entrevista que dio a un medio local este 29 de junio.

“Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo. Es un capítulo cerrado en mi vida, (doña Nelly) está muerta para mí”, declaró la destacada intérprete a El Popular.

En ese contexto, Gustavo Bueno se animó a opinar sobre lo que la ausencia de su ‘Palomita’ ha significado para él tras su retorno a la serie y se refirió a su desenvolvimiento en pantallas luego de no haber interpretado a Don Gilberto por más de 5 años.

Gustavo Bueno respalda decisión de Irma Maury

“Una de las ausentes es Irma Maury, ella ha confesado que ‘AFHS’ es un capítulo cerrado...”, consultó un periodista de Infobae al actor.

Irma Maury fue parte vital en el éxito de "Al fondo hay sitio". Foto: GLR/captura América TV

Al respecto, Gustavo Bueno solo tuvo palabras de comprensión para su colega. “Yo había oído que a ella no le agradaba del todo la idea de regresar y está en todo su derecho. Pero no sé si le insistieron demasiado o no, son especulaciones. Son cosas de ella”, señaló el intérprete peruano.

Don Gilberto no necesita de terceros para brillar

En otro momento, le preguntaron a Gustavo Bueno cómo fue su desempeño actoral, al estar por su cuenta, sin Irma Maury compartiendo escena junto a él.

El popular Gilberto Collazos señaló que le encanta recrear a su personaje en el contexto que sea y que este no depende de otras personas para destacar.

“ Yo me siento bien, nunca he dependido de nadie. Me divierto con mi personaje en las circunstancias que sea ”, recalcó el actor.