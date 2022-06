Rodrigo Cuba y los motivos de su denuncia por extorsión y chantaje a Melissa Paredes

Magaly Medina remeció la farándula local tras anunciar una denuncia interpuesta por Rodrigo Cuba contra su exesposa Melissa Paredes por un caso de extorsión y chantaje contra su persona. Esta no es la primera vez que la expareja se enfrenta legalmente, pues anteriormente ya se habían reunido para conciliar por la tenencia de su menor hija.

En la noche de este 28 de junio, con un impactante reportaje, la conductora de espectáculos presentó en primicia la denuncia que presentó el futbolista, que asegura que las últimas declaraciones hechas por la exconductora habían sido con la intención de dañar su imagen ante la sociedad.

¿Qué dice la denuncia de Rodrigo Cuba?

De acuerdo a la crónica presentada por la conductora de “Magaly TV, la firme”, el documento habla sobre las distintas acusaciones que ha hecho Melissa Paredes contra el deportista. No obstante, hizo hincapié en que la ex chica reality busca dañar su imagen dando a entender que él habría causado algún tipo violencia sexual contra su hija.

“Ella lo amenaza y lo chantajea y lo acusa de haber hecho algo agraviado en contra del pudor sexual de su menor hija”, leyó la ‘Urraca’.

Sin embargo, esto no sería todo, ya que la denuncia estipula que, en reiteradas oportunidades, la también influencer ha intentado chantajear al integrante del Sport Boys diciéndole que, si no se hace lo que ella quiere, pondrá una denuncia en su contra.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el proceso de tenencia?

Durante su aparición en la alfombra roja de su nueva película, Melissa Paredes fue consultada por los días de visita que tiene actualmente con su pequeña. Ante la pregunta, contó que le gustaría pasar más tiempo con su engreída y negó que la use para sacar provecho.