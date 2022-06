Mediante sus redes sociales, Pamela Vertiz compartió una peculiar historia en la que muestra orgullosa lo bien que le va en rating a su programa de todos los domingos. Aunque no dio mayor detalle al respecto, varios usuarios han tomado esta publicación como una indirecta a Magaly Medina, quien cuestionó la labor periodística de la conductora por entrevistar a personajes como Guillermo Dávila y Néstor Villanueva.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Durante la última edición de su programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora de ATV compartió su fastidio por las recientes entrevistas ‘poco profesionales’ que hizo su compañera de canal, Pamela Vértiz.

“En ‘Día D’ le hicieron un homenaje (Guillermo Dávila), haciéndole preguntas bastante debiluchas sobre Vasco Madueño, sin cuestionar y sin siquiera mirar los archivos de mi programa de la lucha de él y su madre”, expresó en un comienzo.

Asimismo, se mostró firme en sus palabras y dijo que no apoyará programas de su casa televisiva que no considere que hacen un buen trabajo periodístico. “Voy a criticar, así sean programas de mi propio canal, es intolerable su falta de empatía con una campaña que hicimos (...) Periodismo de soberbia no me pidan a mí ”, agregó.

La publicación de Pamela Vértiz

Por otro lado, la periodista es ajena a todo lo dicho por su colega y publicó una historia en sus redes sociales para enseñar los altos puntos de rating que hizo su programa dominical el pasado 26 de junio, en el que presentó las entrevistas exclusivas de Guillermo Dávila y Néstor Villanueva.

“Líderes en el bloque estelar del domingo” , se puede leer en la imagen en la que aparece al lado de Andrea Llosa, dando a entender que “Día D” y “Nunca más” superaron el número de audiencia de grandes casas televisivas como América TV y Latina.