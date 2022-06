Magaly Medina arremetió contra “Día D”, programa que conduce Pamela Vértiz y es parte de ATV, por su entrevista a Guillermo Dávila. La conductora se tomó unos minutos de su programa de este 27 de junio para opinar del tratamiento del reportaje que le hicieron al intérprete de “Solo pienso en ti”.

Consideró la entrevista como una falta de respeto hacia la lucha del joven Vasco Madueño y su madre para que el cantante lo reconozca como su hijo. “Nos abrimos muchísimos frentes tratando de defender causas que consideramos justas para que otros vengan a ser títeres y sobones”, manifestó la comunicadora.

“ En ‘Día D’ le hicieron un homenaje, con preguntas bastante debiluchas sobre Vasco Madueño ”, agregó la conductora de “Magaly TV, la firme”. Pese a que su espacio es parte de la misma casa televisora, resaltó que tiene la libertad de opinar como mujer de prensa.

“Es intolerable su falta de empatía con una campaña que aquí hicimos. Acá en horario estelar nos desgañitamos todo el tiempo”, añadió Medina.

Arremete contra entrevista a Néstor Villanueva

Del mismo modo, cuestionó al programa dominical por su entrevista a Néstor Villanueva, acusado de violencia física y psicológica en agravio de Florcita Polo.

“El programa de mi canal se ha convertido en una especie de... Los que tienen algo contra este programa, aquellos a quienes yo combato aquí (le dan cobertura)... Bueno, le dieron apertura a Néstor Villanueva en ‘Día D’”, manifestó Magaly.

Vasco Madueño reaparece en “Magaly TV, la firme”

El joven Vasco Madueño volvió a romper su silencio para hablar de las declaraciones de Guillermo Dávila el último domingo 26 de junio.

“Yo no confío en él. Desgraciadamente siempre me ha mentido y me sigue mintiendo. Hasta, incluso, siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones en él”, argumentó el músico.