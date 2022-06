Luciana Salazar, modelo de la televisión argentina, ha vuelto a ser noticia luego de varios meses. La celebridad habría iniciado un romance con el destacado futbolista Julián Álvarez, delantero de River Plate. Como se sabe, Salazar ha sido figura en diversos realitys emitidos por cadenas del país sureño; además, ha llegado a trabajar un tiempo en la TV peruana, en el fenecido programa “Astros de la Risa”, de Panamericana.

Luciana Salazar es una destacada modelo y exvedette. Foto: La Nación.

“Confirmamos, el nuevo amor de Luciana Salazar es Julián Álvarez. Ya fue varias veces al departamento en el Chateau Libertador, lo han visto los vecinos”, aseguró la comunicadora Paula Varela en un programa argentino presentado por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Según la periodista, el deportista le ha llegado a dedicar dos goles e incluso le ha regalado chocolates.

¿Quién es Julián Álvarez?

Julián Álvarez es un jugador de 22 años de edad que en estos momentos milita en el River Plate y es internacional absoluto de la selección argentina, que busca su tercera estrella en la Copa del Mundo Qatar 2022. Se sabe que la actual figura de los millonarios pronto jugará en el Manchester City, que lo compró en 21 411 500 millones de euros brutos por la totalidad de su ficha. El atacante dejará el club argentino después de los octavos de final de la Copa Libertadores, en los primeros días de julio.

Julian Alvarez es el '9' habitual de River Plate. Foto: AFP

Al ser consultada por la prensa de espectáculos de dicho país, Luciana no quiso dar declaraciones sobre el tema. “De mi vida privada, no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar”, sentenció la también exvedette.