Linda Caba pide ayuda para identificar a sujeto que intentó besarla a la fuerza en Pucallpa

Linda Caba vivió un terrible episodio el último domingo 26 de junio en la ciudad de Pucallpa cuando se encontraba realizando una presentación con Explosión Iquitos. La vocalista fue acosada violentamente por un sujeto que la tomó del rostro e intentó besarla a la fuerza mientras ella se había acercado a un grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse fotografías.

Tras algunas horas de este penoso episodio, la propia artista se pronunció mediante sus redes sociales para expresar su sentir con lo sucedido. La intérprete de “No sé” escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con fotos y el video del hombre que la agredió la noche del último domingo.

Linda Caba relata cómo se dieron los sucesos en Pucallpa

Linda Caba relató cómo sucedió este episodio en un local de Pucallpa para luego revelar que se siente avergonzada y violentada, especialmente en estos tiempos donde se lucha por los derechos de las mujeres.

“Este último domingo 26 (de junio) después de la medianoche, mientras cumplíamos una presentación en Pucallpa, un hombre subió al escenario. Siempre acostumbro a pararme cerca de las escaleras y tomarme fotos con las personas que quieren una fotografía conmigo. Esta vez, un tipo estaba en la cola junto a otras personas. Llegó y le tomó la foto a otro hombre que estaba con él y cuando le tocó el turno a él, traía un collar con dije de guitarra. Yo se lo quise recibir, pero él pidió ponérmelo. Fui amable y accedí como lo haría con cualquier persona”, inició.

Linda Caba fue acosada por un sujeto en la ciudad de Pucallpa. Foto: Instagram Linda Caba

“En el momento que termina de ponerme el collar, el tipo me agarra del cuello y la cabeza, Me dobla con tanta fuerza que solo reaccioné ante el dolor como cualquier persona lo haría. Me queda claro que la intención de ese hombre era lastimarme no sé con qué fin. Gracias a Dios actué rápido y evité que logre lo que quería. Lo boté con todas mis fuerzas. Me siento avergonzada y violentada. Sobre todo, hay mucha gente que toma esto como una divertida actitud, en tiempos donde se lucha por el respeto y la no violencia contra la mujer. Lamento que sea tomado como una burla para tantos hombres y también mujeres”, agregó.

Linda Caba pide ayuda para identificar a su agresor

En la última parte de su pronunciamiento, la vocalista de Explosión Iquitos agradeció los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas y pidió a sus miles de seguidores de Instagram que la ayuden a identificar al sujeto que la violentó.

“Quiero pedir que me ayuden a identificar al sujeto que me violentó para tomar las medidas correspondientes. Quiero agradecer las muestras de solidaridad que me hacen llegar. Cualquier información mándenla a mi inbox. No quiero que esto quede como si nada hubiera pasado y que cualquier persona crea que puede hacer lo mismo y menos que crea que es normal. No solo puede pasar conmigo, sino puede pasarle a cualquier otra mujer”, finalizó.