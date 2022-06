Korina preocupada por su hija internada: “Lloraba y tiraba las cosas porque se sentía malita”

El lunes 27 de junio, Mario Hart dio a conocer que Lara, la hija que tuvo con Korina Rivadeneira, se encontraba internada de emergencia en una clínica de la capital, aunque no detalló el mal que padecía. Ahora, la modelo venezolana se pronunció en redes sociales para contar cuáles fueron los signos que evidenció su pequeña para demostrar que no se sentía bien.

El emotivo mensaje de Korina Rivadeneira

En su publicación, Korina Rivadeneira detalló que el comportamiento de su niña empezó a tornarse extraño, por lo que finalmente se dio cuenta de que algo malo le pasaba.

“Cuando Larita estuvo irritable y solo quería estar con mamá o papá, no era por engreimientos, tampoco para fregar, era porque se sentía malita y nos necesitaba, pero su forma de expresar malestar o dolor era con quejas, estando irritable y llorando o tirando las cosas ”, relató.

“Qué injusta me siento por no tener paciencia a veces, qué bueno sería que demos por hecho que los momentos más difíciles para nosotros lo son aún más para ellos. Tenemos que en automático pensar que si quieren estar como garrapatas y se engríen o quejan mucho, es porque se sienten mal y nos necesitan, eso haría siempre todo más fácil”, añadió la ex chica reality.

Korina Rivadeneira anhela la pronta recuperación de su hija. Foto: Korina Rivadeneira/ Instagram

Finalmente, Korina aconsejó a las madres y padres de familia ser más pacientes y atentos con los cambios de sus hijos, para así poder detectar cualquier mal a tiempo.

Mario Hart lamenta no estar cerca de su hija enferma

A través de historias en Instagram, Mario Hart lamentó no poder estar cerca de su hija debido a que tiene que cumplir con una carrera lejos de su casa.

“Difícil poder mantener la concentración en estos momentos. Difícil saber que estás delicada y no puedo estar contigo. Te amo, bebé, discúlpame, pero estás en las mejores manos con el amor más lindo que tienes”, manifestó.