Sigue en pie de lucha. Jossmery Toledo sigue indignada con la empresa Latam luego de ser obligada a bajar del avión que cubría la ruta Chiclayo-Lima el último domingo 26 de junio. Durante el incidente con el tripulante de la aerolínea, la modelo fue agredida verbalmente por los pasajeros. Por eso, ella ha decidido no solo denunciar públicamente a la compañía, sino también pedir una indemnización económica.

Durante su visita al programa “En boca de todos”, este martes 28 de junio, la chica reality mencionó haber presentado su queja en el libro de reclamaciones de Latam y detalló que está a punto de presentar su denuncia a Indecopi. Además, exigió ser recompensada, ya que, por retrasar su vuelo, perdió un día de trabajo y tuvo que costear su estadía en un hotel.

Chica reality hace pedido a Latam

La influencer sorprendió al contar que después de ser bajada del avión no llegó a su destino donde tenía que laborar porque la aerolínea le había negado la posibilidad de reprogramar su vuelo para el día siguiente. Según indicó, la empresa le propuso viajar el martes 28 de junio.

“Hoy (28 de junio) estoy presentando mi denuncia ante Indecopi, que me indemnicen, porque yo he perdido trabajo, no he llegado a mi destino a la hora que tenía que llegar y me he pagado el hotel . Yo he sido responsable de todos los gastos. Es más, la aerolínea ni siquiera me quería dar el vuelo al día siguiente, sino para el martes”, enfatizó.

Jossmery Toledo analiza renunciar a “Esto es guerra”

Después el escándalo protagonizado en el vuelo de Latam, Jossmery Toledo reflexionó sobre su continuidad en América TV luego de ser atacada por los pasajeros. Señaló también que su mamá está muy afectada por el incidente.

“Otra mujer que me insulte, cuando hablamos del derecho a la mujer, del respeto. Sentí que no había respeto. Mi familia se siente afectada. Yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la televisión porque todos los comentarios negativos eran referente al programa (‘Esto es guerra’)”, aseveró.