Jesús Alzamora y María Paz anuncian el sexo y nombre de su segundo hijo: “Nos encanta”

Jesús Alzamora y María Paz fueron los protagonistas del último episodio del canal de YouTube “La lengua”. En el video, el exconductor reveló detalles del proceso del segundo embarazo de su esposa, quien hizo uso del micrófono para mostrar la ecografía en público y presentar al nuevo integrante de la familia.

En ese sentido, la modelo aseguró estar feliz con la pronta llegada de su segundo hijo, pues admitió que esperaba conocer otro resultado cuando decidió conocer el sexo de su bebé. Por otro lado, el expresentador de “Yo soy” precisó la importancia de la planificación familiar.

Modelo revela el sexo de su hijo

Antes de animarse en confirmar si es niño o niña, María Paz señaló que antes de someterse a la ecografía, varios de sus allegados le habían hecho la idea de que posiblemente sea una mujer para que tenga la ansiada pareja con su primogénito, pero no fue así.

PUEDES VER: Jesús Alzamora y María Paz se quiebran al revelar que tuvieron problemas de fertilidad

“Seré la reina de la casa forever and ever (por siempre y para siempre). Les voy a contar mi proceso, a mí siempre me decían: ‘la parejita’. Yo sí, en algún momento tenía la ilusión de la ropita, compartir cosas de mujeres, pero Dios sabe por qué me manda hombres . Yo soy como medio tosca”, manifestó entre risas.

María Paz anuncia el nombre que le pondrá a su segundo hijo

Luego de anunciar que está embarazada de un niño, María Paz junto a Jesús Alzamora confesaron que ya tienen el nombre que le pondrán a su hijo. Para ello, la modelo indicó haber analizado diferentes propuestas en compañía del también actor hasta que finalmente llegaron a un acuerdo.