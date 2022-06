Ignacio Baladán le brindó su apoyo a la influencer colombiana Natalia ‘La Segura’, quien contó en un extenso video los difíciles momentos que vivió luego de caer enferma por siete meses. El integrante de “Esto es guerra” expresó su admiración por su pareja tras revelar que pasó por un episodio de depresión.

Luego de su testimonio en un video de Instagram, recibió cientos de mensajes de apoyo, entre ellos, el del joven uruguayo. Ella relató que por un dolor crónico estuvo delicada de salud.

Visitó a diferentes médicos, quienes no daban con su mal. Por dicho motivo, comenzó a decaerse. Relató que las medicinas no la aliviaban.

“No fui fuerte durante este tiempo, pero lo que me llevó a ese hueco negro de la depresión, y que de verdad necesité ayuda”, contó.

“Recuerdo que un día no paré de llorar desde que me desperté hasta que me quedé dormida... Eses día llegué tanto fondo que mi mamá vio en mis ojos lo que yo quería hacer”, añadió.

Ignacio Baladán y el mensaje a Natalia

Aseguró que quiso atentar contra su vida, pero no lo hizo. Superó en poco tiempo ese momento cuando inició su recuperación.

Ignacio Baladán respondió el mensaje con una valiosa frase. “¡Sabes que te admiro! Eres una persona que vale oro”, redactó.

Ignacio Baladán apoya a su pareja tras revelar que quiso atentar contra su vida. Foto: captura/Instagram

¿Quién es Natalia ‘La Segura’?

La joven colombiana es conocida en las redes sociales como ‘La Segura’. Cuenta con poco más de 8 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 5 millones en TikTok.

Conoció a Ignacio Baladán en el mes de abril, cuando coincidieron en una reunión de creadores de contenidos. Desde ese momento fueron vinculados como pareja.

Canales de ayuda

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).