Guillermo Dávila vuelve a estar en boca de todos a raíz de las últimas declaraciones que emitió su hijo Vasco Madueño en “Magaly TV, la firme”. En esta ocasión, el joven tildó al cantante de “tóxico” y “manipulador”. ¿Por qué lo hizo y qué es lo que pide ahora? Conoce aquí más sobre este polémico tema.

¿Por qué Vasco Madueño no quiere el apellido de Guillermo Dávila?

Durante una entrevista realizada el lunes 27 de junio, Vasco explicó que no quiere llevar el apellido del intérprete de “Barco a la deriva” porque lo considera una persona tóxica. Además, le pidió a su padre que deje de mencionarlo en sus declaraciones ante los medios.

“Me molesta bastante que él diga eso. (Yo no quise aceptar su apellido), pero no por terceros. Esa conclusión la tomé porque justamente lo conocí en persona. Es una conclusión que yo mismo he sacado, es realmente lo que vi en él cuando lo conocí... No quise, siento que es una persona tóxica para mi vida, es duro darse cuenta de eso”, acotó.

“No quiero hablar más de ese tema porque es regresar de nuevo a este problema de mi vida que yo ya quiero dejar atrás (...) Ahora me entero de la entrevista en ‘Día D’ y me doy cuenta de que de nuevo me está empezando a nombrar, trayendo todo este tema. No me deja dejarlo atrás, no me deja vivir en paz porque no me da paz hablar de esto”, añadió.

¿Por qué llamó “manipulador” y “tóxico” al cantante?

Vasco Madueño tildó a Guillermo Dávila de “manipulador” y “tóxico”. Así que dejó entrever que el cantautor venezolano estaría hablando de él solo para promocionarse como artista. De esta manera, el joven dejó en claro que no quiere tener vínculo alguno con su progenitor.

“No confío en él. Desgraciadamente, siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él. Lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. Para mí, lo más importante es cómo obra una persona y él no está obrando bien. Yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras”, sentenció.

Bloque HTML de muestra