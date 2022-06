La polémica entre Vasco Madueño y Guillermo Dávila parece no tener fin. Esta vez, el joven cantante volvió a referirse a su padre tras las recientes declaraciones que hizo en “Día D”, en las mismas que aseguró que su hijo no le da un espacio en su vida.

Debido a ello, Magaly Medina entrevistó a Vasco y se mostró indignada con la actitud del artista venezolano. “Él se vende ante los medios como si él fuera una persona que buscara a su hijo, que quiere que tú (Vasco) busques dentro de tu alma algún lugar para él, pero todos sabemos que a ti y a tu madre les fue difícil ubicarlo y él nunca tuvo palabras para ustedes, nunca les hizo caso, y solamente cuando comenzamos la campaña aquí (en ‘Magaly TV, la firme’), él recién reacciona ”, expresó.

Mamá de Vasco Madueño responde a Guillermo Dávila

De ese modo, el programa de Magaly Medina se puso en contacto con Jessica Madueño, madre de Vasco, para pedirle su descargo sobre el pronunciamiento de Dávila. La conductora mostró un chat en el que recoge la respuesta de la señora.

“Prácticamente, Guillermo ha dicho que Vasco no quiere saber de él, que es culpa de él, que no tienen esa conexión de padre e hijo”, le preguntó el reportero de Magaly.

“(Risas) Qué tal cuero que tiene en lugar de piel” , respondió la madre de Vasco Madueño.

Magaly Medina critica a Guillermo Dávila

Asimismo, Vasco Madueño aseguró que no confía en su padre biológico porque “siempre ha mentido”. Ante ello, Magaly Medina criticó la actitud del intérprete y lamentó que nunca haya apoyado a su hijo.

“Guillermo Dávila no te ha apoyado, ni te ayuda y ni te ayudará a lograr algo en la vida (...) “es un mal ejemplo de hombre, un hombre no tiene catadura moral si no es lo suficientemente hombre de aceptar un niño, de no negarlo y hacerse cargo”, dijo.