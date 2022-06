Peter se disculpa con Elías Montalvo por amenazas de su hermana: “No quiero problemas con nadie”

Peter Fajardo se pronunció sobre los mensajes amenazantes que ha recibido Elías Montalvo por parte de su hermana. Aunque no se comunicó directamente con el ex chico reality, el productor de “Esto es guerra” le escribió a Rodrigo González para pedir disculpas al tiktoker, quien hizo pública la advertencia realizada por la usuaria Verushka Tello.

En la edición de “Amor y fuego” de este martes 28 de junio, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre se enlazaron con el influencer para escuchar la versión de los hechos, pues señaló a la hermana de Fajardo de ser la responsable de un mensaje que le llegó a sus redes sociales.

Productor de “EEG” admite pelea de su hermana y el tiktoker

La figura de Willax TV sorprendió a su compañera y Elías Montalvo al revelar que tenía un mensaje para él. Tras ello procedió a leer la nota en la cual el productor mencionó desconocer el intercambio de palabras sostenidas por su hermana y el ex chico reality.

“Yo tengo una sola hermana a la que amo con toda mi alma y ayer en la noche (27 de junio) he discutido con ella por el tema, yo no sabía nada, siempre les he pedido a mi familia que se mantengan al margen en todo lo que respecta a mi trabajo y vida personal” , inició.

Peter Fajardo pide disculpas a Elías Montalvo

En esa misma línea, luego de reconocer que su familiar le había enviado mensajes al influencer, procedió a pedir disculpas, ya que no desea estar envuelto en ninguna polémica. Asimismo, precisó que sus problemas los manejará en estricta reserva.

“Si mi familia desea decirme algo que lo haga en privado, pero no tengo más manejo de ello, solo puedo explicarle en los problemas que me puede exponer, yo no quiero problemas con nadie y si necesita unas disculpas se las pido” , finalizó.