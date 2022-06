Dorita tras ser denunciada por el padre de su niño: “Mi hijo corre mucho peligro con su papá”

Siguen los problemas. Dorita Orbegoso está enfrentando un proceso legal con el padre de su hijo, Pablo Donayre, quien la acusó de haberlo agredido y pide la tenencia compartida del menor.

Ante esta denuncia, la exbailarina no se quedó callada y aseguró que también le dará batalla a su expareja, porque ya está cansada de esta situación: “Siempre me he defendido de cualquier situación. Yo siempre me he defendido porque (...) una está harta. Acción y reacción”, dijo para Magaly TV, la firme.

Dorita Orbegoso asegura que su hijo corre peligro con su padre

Asimismo, ante la denuncia que le ha interpuesto su expareja, Dorita cuestionó la seguridad de su pequeño: “ Si hablamos de temas legales que es lo que yo estoy presentando, mi hijo corre mucho peligro con su papá (…) ¿Qué hombre te va a querer quitar a tu hijo? ¿A razón de qué? ¿Qué alegas? (...)”, agregó.

“Está pidiendo la tenencia absoluta. Está pidiendo martes y jueves solo para mí y el resto de los días para él. (…) ¿Qué es lo que pido yo? El 50% de los gastos de mi hijo, que son educación, vivienda y alimentación”, finalizó.

¿Por qué la expareja de Dorita Orbegoso la denunció?

Pablo Donayre, expareja de Dorita Orbegoso, la denunció alegando que no se encuentra en las condiciones para tener la tenencia completa del menor. Por ello, pide la tenencia compartida del niño, asegurando que cuenta con tiempo disponible para dedicárselo a su hijo.

Dorita Orbegoso denunció al padre de su hijo por violencia física

Hace unos meses, Dorita Orbegozo denunció a Pablo Donayre, padre de u hijo, por agresión física y psicológica. En el programa de Magaly Medina, mostró un informe con los fuertes calificativos le que decía su expareja.