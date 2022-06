Expareja de Dorita Orbegoso, denunciado por violencia física, pide la tenencia de su hijo

Dorita Orbegoso fue demandada por Pablo Donayre, padre de su hijo y a quien denunció por violencia física y psicológica en 2021. Así lo dio a conocer “Magaly TV, la firme” este el lunes 27 de junio. El progenitor del pequeño envió un comunicado detallando su solicitud.

De acuerdo al mensaje, la bailarina no se encontraría en las condiciones de ejercer la tenencia completa del menor, por lo que solicita un acuerdo compartido para que él pase más tiempo con el menor.

Un punto que menciona es el trabajo que realiza la joven como animadora de discotecas o clubes nocturnos. “Probaría la labor que ella hace y que genera que se ausente de manera prolongada del lado del pequeño”, señala el texto.

Dorita Orbegoso pidió garantías para su vida tras constantes ataques amenazantes de su expareja. Foto: composición/ Dorita Orbegoso/Instagram

Dorita Orbegoso señala que el “peligro” es él

“Magaly TV, la firme” buscó las declaraciones de Dorita Orbegoso respecto al pedido de su expareja. La modelo señaló que Donayre carece de sólidos argumentos e indicó que no hace nada malo, solo trabaja por su pequeño.

“Si hablamos de temas legales, mi hijo corre mucho peligro con su papá. ¿Qué hombre te va a querer quitar a tu hijo?”, cuestionó.

“¿A razón de qué? ¿Qué alega? No soy borracha, no soy drogadicta, no soy prostituta”, se defendió de esta manera Orbegoso.

Dorita Orbegoso denuncia insultos de su expareja

En marzo de 2022, Dorita Orbegoso denunció nuevamente al padre de su hijo por haber recibido amenazas e insultos. Tras haber realizado la demanda correspondiente, pidió la ampliación de medidas de protección (garantías para su vida) para ella.

Cabe señalar que la bailarina de 35 años se separó del empresario Pablo Donayre en 2021 tras cinco años de relación.

“Estoy distanciada del padre de mi hijo, pero (la separación) se ha dado en buenos términos, pues tenemos una criatura de 2 años. Somos padres y nuestra responsabilidad es llevarnos bien por nuestro bebé”, dijo aquel entonces a los medios.