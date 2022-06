Estamos en el Día del Orgullo LGTBIQ+ y es un motivo de celebración y de resistencia, puesto que es una fecha que busca reivindicar a una población que reclama por derechos fundamentales, y en el que se recuerda a las personas diversas sexualmente que han sido asesinadas por su orientación. Muchas figuras del espectáculo, tanto internacional como local, han revelado sus preferencias sexuales con el fin de poder inspirar a sus seguidores para ser libres y alcanzar la aceptación de sus familiares.

Conoce la lista de las personalidades de la farándula peruana que han revelado ser parte de la población LGTBIQ+, sus trayectorias y cómo es que decidieron aceptarse como son en un país muy conservador, cuya primera Marcha del Orgullo fue a finales de los años 90.

Ricardo Morán

Ricardo Morán enfatiza en la importancia de la representación positiva de personajes LGBTIQ+ en la TV. Foto: Ricardo Morán/Instagram

El afamado productor de televisión, realizador de formatos como “Yo soy”, “Experimentores”, “Mad science”, entre otros, es considerado por muchos el máximo ícono gay de la televisión peruana. Ha demostrado seriedad y liderazgo en todas sus intervenciones, tanto televisivas como por redes sociales. Ha sido partícipe de las marchas del Orgullo desde el 2015 y, si bien es criticado por algunos televidentes por su carácter fuerte y su trato a los participantes de su programa, es una persona que abiertamente habla de la paternidad LGTBIQ+, que es puesta en riesgo muchas veces por el Estado.

Bruno Ascenzo

Ascenzo es director de películas como "Hasta que nos volvamos a encontrar". Foto: composición/LR.

El director de cine y actor es famoso desde 1998, cuando a los 14 años estelarizó la telenovela “Travesuras del corazón” con Stephanie Cayo y Patricia Pereyra. En 2006 produjo su primera serie, “Esta sociedad”, que revelaba la frivolidad y la corrupción en la alta sociedad de Lima. En 2014 realiza “A los 40″, su primera película, y con temática abiertamente gay y lésbica. Fue en el 2016 cuando reveló su homosexualidad. “Soy gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo. Si tuviera que volver a nacer, elegiría repetir el plato. Me gusta ser como soy”, declaró aquel año en sus redes.

Adolfo Aguilar

Adolfo Aguilar celebra el Día del Orgullo Gay: Foto: Instagram

Este carismático animador comenzó en la TV en el 2003 con “Polizontes”, junto con Carlos Galdós, y fue protagonista de varias publicidades. Conductor de programas como “El último pasajero” y “Yo soy”, Aguilar siempre ha sido consultado por sus preferencias sexuales, hasta que a inicios de este año 2022 decidió relatar sobre su homosexualidad. “Ya era libre de decirlo solo que yo mismo no lo aceptaba. Yo nunca lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo. No contra los homosexuales en general, sino con lo mío. Yo nunca quise ser homosexual, pero al final me jugaba en contra”, admitió el también actor.

Nicole Zignago

Nicole Zignago es cantautora egresada de la prestigiosa Berklee College of Music. Foto: Nicole Zignago/ Instagram

La destacada cantautora, también hija de Gian Marco y nieta de Regina Alcóver, ha anunciado hace pocos meses su noviazgo con la fotógrafa mexicana Fernanda Piña. “Qué importante el amor en todas sus formas. Qué importante reconocerse con quien tienes al lado. Qué importante es ser honesto. Qué importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante. Amar está bien. Contigo todo está bien Fernanda”, expresó Nicole en Instagram, lo cual fue celebrado por su padre, el popular ‘Gasparín’.

Rodrigo González

‘Peluchín’ conductor oficial de "Amor y fuego". Foto: captura de Instagram

El controvertido presentador de espectáculos inició su carrera en 2009 con el matutino “Hola a todos” y es en 2010 que alcanza la fama al llegar a “Amor, amor, amor” en la entonces Frecuencia Latina, junto con Sofía Franco, y luego con Gigi Mitre, quien se volvería su gran amiga. Polémico a la hora de ‘rajar’ de los personajes de la farándula local, el popular ‘Peluchín’ ha mostrado otra faceta tanto en redes como en marchas del Orgullo al defender los derechos de las personas con diversidad sexual.

Katty García

Katty García y Karim Vidal. Foto: Instagram

La exmodelo ha anunciado en el 2013, en el programa “El valor de la verdad”, que ha tenido relaciones con mujeres. Hoy se encuentra viviendo en Estados Unidos junto con su esposa Karim Vidal y su hijo, alejada de los reflectores y los reality shows.

Giovanna Valcárcel

Mostraban su amor en Instagram. Foto: Instagram

La conductora de radio y animadora de televisión ha revelado en abril de 2019 que tiene una pareja de su mismo sexo. “Mi opción es bisexual, pero nunca me tocó el amor de esta manera con una mujer tan hermosa, se desvive por mí y yo por ella”, comentó Giovanna Valcárcel en un programa local.

Jaime Bayly

Jaime Bayly tuvo su primer programa de televisión a los 18 años. Foto: Jaime Bayly/Instagram

El ‘Tío terrible’ de la televisión se encuentra hoy en Miami presentando su programa político en Mega TV. Conservador en temas económicos y sociales, pero liberal en temas humanos y sexuales, Bayly Letts inició en la televisión peruana en 1983, con apenas 18 años. Autor de “No se lo digas a nadie” y presentador de “El francotirador”, la irreverencia de este animador ha servido para que muchos jóvenes se motiven para ‘salir del armario’ como él.

Bruno Pinasco

Bruno Pinasco responde a detractor que comentó su post dedicado al "Día del Orgullo Gay". Foto: Instagram

El carismático presentador de “Cinescape” salió por primera vez en la pantalla chica a mediados de los años 90, en el programa de su padre, Luis Ángel Pinasco. Es productor de programas como “TEC” y de series como “Esta Sociedad”. En mayo de 2019, por su cumpleaños, escribió un mensaje en Instagram donde daba a entender su preferencia sexual con una torta de arcoíris. “¡No voy a escribir una editorial, no voy a ponerme a debatir nada! Es mi cumple, la vida es una, soy una persona plena y feliz. La torta lo dice todo ja, ja, ja, ja. ¡Sean felices siempre!”, escribió.