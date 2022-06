Aldo Miyashiro revela que lleva terapia tras ampay con Fiorella Retiz: “Todavía no estoy al 100%”

Aldo Miyashiro ya no duda al hablar sobre lo que pasó con Érika Villalobos tras ser visto besándose apasionadamente con su exreportera Fiorella Retiz. El conductor de “La banda del Chino” habló de la madre de sus hijos y cómo este episodio lo ha llevado a buscar ayuda especializada.

Miyashiro: “Me duele haber lastimado a la gente que quiero”

En una entrevista con un diario local, Aldo Miyashiro se animó a contar cómo se sentía con respecto al ampay que protagonizó el pasado mes de abril junto a Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez. El actor también contó la experiencia del fuerte impacto que tuvo en él este episodio:

“Todavía no estoy al 100%, estoy llevando terapia para estar mejor. Me duele haber lastimado a la gente que quiero, pero soy consciente que la vida tiene que continuar y que yo tengo que trabajar porque no soy hijo de millonarios. Tengo que ver cómo hacer, pararme, levantarme, respirar y salir. Tengo hijos en la universidad y esas cuentas las pago yo”.

Más adelante, aseguró que no va a demandar a ningún medio de comunicación que se haya referido a su persona y a este polémico hecho. No obstante, no siente la responsabilidad de declarar ante cámaras sobre el asunto: “Ni a los medios, ni a las personas. Solo tengo que darle una explicación a la gente que yo quiero y a la gente que yo lastimé”.

Aldo Miyashiro afirma que ya fue perdonado

En una entrevista exclusiva para La República, Aldo Miyashiro reveló que ha recibido el perdón de las personas a las que considera importantes en su vida. Para el productor, esto significa una oportunidad para seguir dedicándose a lo suyo con más tranquilidad:

“Me siento mejor, sobre todo porque la gente más cercana a mí, la gente que quiero, está conmigo. En estos momentos te das cuenta quiénes son los que te quieren. Los que me tenían que perdonar, me perdonaron, y yo estoy muy agradecido por eso, tratando de seguir trabajando”.