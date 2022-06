Shirley Cherres, conocida exporrista del Sport Boys, reveló que piensa cerrarle las puertas a OnlyFans. En entrevista con un medio local, dijo que evalúa dejar de hacer contenido en la plataforma de videos explícitos para enfocarse en sus emprendimientos.

Cuestionó también a quienes la critican por ser figura de dicho portal. “ El tema es que muchas de las personas creen mal y te meten en el mismo costal. Creen que también estás en pornografía y no es así. Yo me retiro de la cuenta de OnlyFans porque no tengo tiempo”, manifestó.

Shirley Cherres piensa ya no hacer contenido en OnlyFans. Foto: difusión/Shirley Cherres

¿Shirley Cherres le puso fecha de caducidad a su OnlyFans?

En la entrevista, la exporrista contó que tiene descuidado su OnlyFans y no descarta eliminarlo en cualquier momento. “Estoy en otros proyectos, hasta estos días”, dijo Cherres.

Añadió que no tiene tiempo para subir contenido a la plataforma. Del mismo modo, aclaró que el material compartido no es tan explícito. “Lo mío todo es lencería, aclarando; entonces, por ese lado, no es que haya tenido los ingresos que ha tenido Xoana”, agregó mencionando a la argentina.

Shirley Cherres orgullosa de sus logros gracias a OnlyFans

Por otro lado, la modelo dijo que OnlyFans le cambió la vida. Con las ganancias pudo lograr algunos de sus objetivos. “Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios”, señaló a El popular.

“Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas”, agregó la bailarina.

Opina de Xoana González y Fátima Segovia

Finalmente, habló del contenido que realiza Xoana González y Fátima Segovia, quienes se han hecho famosas en la plataforma por los videos que comparten.

“Yo respeto la decisión de Fátima y de Xoana. Cada persona tiene la libertad de hacer lo que desea. Solamente, yo creo que las solteras, de cierta manera, somos más libres, pero las personas que son madre de familia, creo que deben pensarlo muchísima veces”, sentenció.