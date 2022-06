Ricardo Morán recuerda ataques homofóbicos: “Ser homosexual era vivir cerca de la muerte”

Lo dijo todo. En una extensa entrevista con La República, el reconocido productor Ricardo Morán conversó sobre su familia, su lucha contra el Reniec, su ‘salida del clóset’ como figura pública y cuál es el tipo de representación LGBTIQ+ que hay en la televisión peruana.

Como se sabe, el jurado de “Yo soy” es uno de los personajes del espectáculo abiertamente homosexual. Es padre orgulloso de los pequeños Emiliano y Catalina, quienes todavía no pueden acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) y están en situación de ilegales en el país porque el Reniec no les permite inscribirse, ya que “solo tienen un padre”.

Ahora, Ricardo Morán es uno de los rostros visibles de la comunidad y aprovecha sus canales de comunicación e influencia para buscar garantizar la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y LGBTIQ+. Recientemente, estuvo presente en la marcha del Orgullo 2022, que celebra la diversidad de orientaciones sexuales y géneros.

Ricardo Morán enfatiza en la importancia de la representación positiva de personajes LGBTIQ+ en la TV. Foto: Ricardo Morán/Instagram

Representación LGBTIQ+ en la televisión peruana

El productor es consciente que ahora existen varias figuras de la comunidad en la TV, como el conductor Paco Flores, el conductor Bruno Pinasco, el actor Bruno Ascenzo y el presentador Adolfo Aguilar. Sin embargo, en el caso femenino aún es distinto.

“En cuanto a las mujeres, está más complicado. Creo que estas instancias son todas positivas porque una cosa que hace daño a los adolescentes y a los niños LGTBQ+ es no tener referentes positivos. Entonces, cuando miran (podrían decir) ‘esa es una persona LGBTIQ+, yo podría ser una de esas personas: trabaja, se le ve feliz, tiene una vida normal, no vive en los márgenes de la sociedad’”, comenta a La República.

Luego, recuerda cómo la escena era diferente en su infancia. “Cuando yo era niño, los referentes eran todos los programas cómicos. Entonces, el homosexual era una persona desagradable , que era golpeada, que era perseguida, el típico chiste de serenazgo porque supuestamente persiguen a las trabajadoras sexuales en la calle”.

Ricardo Morán pide al Reniec que reconozco a sus hijos como peruanos. Foto: Instagram

Los programas cómicos continúan perpetuando prejuicios sobre la comunidad LGBTIQ+

Ricardo Morán considera que el humor no ha cambiado mucho en relación con la imagen de la persona homosexual. Además, recuerda cómo esto influyó en la inseguridad ciudadana de las generaciones pasadas.

“Ser homosexual era vivir en los márgenes de la sociedad, vivir cerca del peligro, de la enfermedad, de la muerte . Y por eso entiendo a muchos padres, incluso gente de mi edad, que vivió esa época, porque ahora temen por sus hijos porque sienten que expresar su verdadera naturaleza los va a poner en esa situación. Muchas cosas han cambiado. Ahora podrían sentir que su hijo o hija podría ser alguien exitoso o al menos una persona con una vida sana, feliz, porque existen referentes. Y sí, dentro del humor, eso no ha cambiado mucho. Seguimos siendo motivo de burla, motivo del humor más bajo porque en el Perú, lamentablemente, buena parte del humor se ha construido en base a la burla del otro”.

La decisión de hacer pública su orientación sexual

Hace siete años, Ricardo Morán hizo público en sus redes sociales su verdadera orientación sexual; sin embargo, esto nunca fue un secreto para su familia y círculo cercano.

“Cuando alguien me pregunta cómo tomé la decisión, yo siempre digo que fue un impulso. Un día vi el debate en el Congreso acerca de la unión civil no matrimonial y me indigné. Escribí tres tuits. Y ya está. Y luego dije: ‘Chucha, ¿qué acabo de hacer?’ Tengo que llamar a mi mamá a decirle antes de que alguien la llame” (risas), expresó.

Ricardo Morán en exclusiva. Créditos: La República.

También aprovechó la cúspide de su popularidad, ya que, en ese tiempo, los programas donde trabajaba eran los más sintonizados. “Tengo que decir que yo he recibido mucho cariño, mucho amor, mucha aceptación. Ha sido la decisión correcta”, dijo Morán.