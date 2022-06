Paloma Fiuza descarta volver con Facundo González: “Entre él y yo no pasa nada”

Paola Fiuza negó rotundamente regresar con el argentino Facundo González y afirmó que ambos solo mantienen un vínculo amical. Las especulaciones de un posible acercamiento comenzaron cuando el popular ‘Guacho’ le dio un tierno beso en la frente luego de ganar en una de las competencias del reality EEG.

“Somos amigos, patas. Entre Facundo y yo no pasa nada. Yo le he dicho que no haga eso, por favor, porque me espanta los galanes” , sostuvo la exintegrante de Exporto Brasil para las cámaras de “En boca de todos”. Como se sabe, ambos terminaron en junio de 2017.

Paola dedica triunfo a su padre

Durante la última edición del programa “Esto es guerra”, Paloma Fiuza logró ganarle a Ducelia Echevarria, una de sus rivales más fuertes en la competencia. Ante este suceso, la brasileña se conmovió y le dedicó el triunfo a su padre, quien falleció este año de la COVID-19.

“Definitivamente, este fue un año muy complicado para mí. Yo estoy segura de que mi papá está conmigo ahora. Yo también me molesté porque estaba muy baja en el programa. Papá, este punto es para ti. Te amo con toda mi alma y con toda mi fuerza. Te amo mucho ”, manifestó la modelo.

Paloma Fiuza dedica triunfo a su padre. Foto: composición/ Instagram

Paloma Fiuza se emociona al hablar de su padre

Después de la muerte de su padre, Paloma Fiuza estuvo en el programa “En boca de todos” y se conmovió al recordar los trágicos momentos que pasó su progenitor por la COVID-19.