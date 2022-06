¿Por qué Marcela Navarro se negó a cantar en el concierto de Guillermo Dávila?

Marcela Navarro, ganadora de la cuarta temporada de “La voz Perú” en 2021, fue anunciada como invitada especial en el concierto en Perú que iba a dar Guillermo Dávila, quien fue su coach en el reality de Latina. Al parecer todo marchaba de la mejor manera, pero la realidad era otra.

Como se sabe, la organización invitó a la artista para que sea parte del show de este 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María. No obstante, Navarro causó sorpresa entre sus seguidores tras revelar que no participaría del evento. ¿Qué paso? En esta nota te explicaremos lo sucedido.

Marcela Navarro y Guillermo Dávila en una edición del programa. Foto: captura de Latina

Marcela Navarro arremete contra producción de Guillermo Dávila

A través de su cuenta personal de Facebook, Marcela Navarro se pronunció sobre este altercado. Ella mencionó en un primer momento que recibió mal trato de la producción un día antes del concierto. “¿Acaso tengo un contrato contigo? ¿Acaso te he pagado? ¿Qué reclamas? ¿Cuál es tu problema?”, fueron algunas palabras que le dijo un organizador del evento.

Además, reveló que dejó varios pendientes de lado para estar en este show y que nunca se pusieron en contacto con ella para hablar sobre el ensayo o de qué temas entonaría. “Nunca se me dijo qué canción iba a cantar o cuánto tiempo, si al inicio o al final del concierto, etc.”, acotó.

Por ello, llamó a la producción para saber qué estaba sucediendo, pero no pensó recibir una respuesta negativa. “Me parecía una falta de respeto que nadie haya coordinado nada conmigo porque falta apenas un día para tal evento. Y, hace semanas, la agente de prensa me había convocado a un par de entrevistas y me pidió anunciar que yo iba a estar como invitada”, sostuvo. La cantante calificó esta experiencia como “humillante”, dado que solo recibió insultos y faltas de respeto.

Marcela Navarro compartió un desafortunado episodio que vivió en sus redes sociales. Foto: Facebook

Marcela Navarro manifestó no recibir el apoyo de antes

La loretana Marcela Navarro también aprovecho su publicación para comentar que, cuando terminó el programa de Latina “La voz Perú”, ya no recibió el mismo apoyo y la gente se olvidó de ella.

“Como participante de un programa, tomé mis decisiones pensando en el futuro, en el vínculo, en la amistad y el apoyo que podría recibir de otros artistas. Es lógico, hay que ser estratega para seguir creciendo. Tristemente, el artista emergente no siempre consigue el apoyo que busca. Cuando los concursos se terminan, los contactos, los amigos y la gente que solía elogiar nuestro trabajo se olvida de nosotros”, aseveró.

Marcela Navarro ya no recibió el mismo apoyo desde que se acabó "La voz Perú". Foto: captura de Latina / Instagram

Artistas respaldan a Marcela Navarro

Uno de los primeros en respaldar lo contado por Marcela Navarro fue el cantante Giani Méndez, quien participó en “Los cuatro finalistas” en 2018. “Todo mi apoyo, Marcela bella. Eres muy talentosa y te mereces todo el respeto”, comentó en redes sociales.

Comentario de Giani Mendez en la publicación de Marcela Navarro. Foto: Facebook

Por otro lado, la conocida artista Sandra Muente Bayona se mostró muy consternada por lo sucedido e indicó que es difícil mantener la esperanza en algo que la gente no valora. “Te entiendo tanto. Y luego te preguntan: ¿por qué ya no estás cantando? Sin saber lo difícil que es mantener no solo la actividad, sino también la esperanza en un mundo que no valora nada (...). Entiendo perfecto la herida que compartes”, manifestó.

Comentario de Sandra Muente en la publicación de Marcela Navarro. Foto: Facebook

El productor musical Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez también le dedicó unas palabras a la ganadora de “La voz Perú” en 2021 y le aconsejó llegar hasta el fondo de las cosas.

Comentario de Jesus 'El Viejo' Rodriguez en la publicación de Marcela Navarro. Foto: Facebook

Su paso por “La voz Perú”

Marcela Navarro logró levantar el trofeo junto a su coach venezolano Guillermo Dávila. La cantante de 33 años dejó a todo el público conmovido al interpretar la canción “En cambio no” de Laura Pausini.

Tuvo una reñida competencia con Randy Feijoo y Aldair Sánchez, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Como parte de su triunfo, la loretana firmó contrato con Universal Perú y también pudo sacar su disco propio.

Marcela Navarro en "La voz Perú". Foto: Facebook/Marcela Navarro

Marcela Navarro y Guillermo Dávila cantan “Barco a la deriva”

En agosto de 2021, el club de fans de Marcela Navarro compartió en Facebook un video en el que ella sale cantando junto a Guillermo Dávila. Como se sabe, el artista fue su coach en el programa “Yo soy Perú”.

La canción interpretada por ambos fue “Barco a la deriva”, tema que compuso el venezolano.