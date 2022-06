Jossmery Toledo tuvo mala experiencia con aerolínea hace algunos meses

Jossmery Toledo se encuentra en boca de todos debido a la desafortunada y bochornosa experiencia que le tocó vivir a bordo de un avión de la aerolínea Latam, que la iba a trasladar desde Chiclayo a Lima. La chica reality fue reprendida por un tripulante de cabina debido a que no siguió las indicaciones que la empresa recomendó.

Por ello, fue obligada a bajarse del avión en medio de una ola de gritos e insultos de varios pasajeros, quienes se encontraban filmándola. No obstante, Jossmery Toledo mantuvo la calma en todo momento y horas después se dispuso a hacer su respectivo reclamo en redes sociales. Asimismo, anunció que tomaría medidas legales contra la aerolínea que la agravió.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo. Me voy a averiguar los nombres, me ha bajado por esta manta, para mí es un abuso lo que han hecho”, dijo la chica reality a través de sus historias de Instagram.

Su incidente con aerolínea en el 2021

En vista de la comentada problemática que ha generado opiniones divididas en el mundo del espectáculo, recordamos que esta no es la primera vez que la expolicía protagoniza un incidente con una aerolínea.

En noviembre del 2021, cuando viajó a Europa, la joven extravió temporalmente su valija que contenía objetos de valor y dinero. Por medio de sus redes sociales, Toledo se mostró muy afectada por el hecho y explicó la situación a sus seguidores.

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vaya de viaje y se pueda comprar sus cosas. Entonces, yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero; entonces, ahora me voy a tener que regresar a Perú ”, señaló en ese entonces.

PUEDES VER: Jossmery Toledo fue retirada de avión de LATAM por incumplir normas de aerolínea

En otro momento, la también abogada expuso su molestia con la compañía aérea debido a que no le daban solución sobre su equipaje extraviado. “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta; entonces, me molesta (...) No es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”, añadió.

Jossmery Toledo recuperó sus pertenencias

Tres días más tarde, su valija apareció y la joven recurrió a sus redes para informar a su comunidad y agradecer todos los mensajes de apoyo de sus fans.

“Después de casi tres días, he recuperado mi maleta. Agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras, de repente porque ustedes hicieron llegar este mensaje a la empresa. Hay muchas personas que, de repente, les pasa lo mismo y no han podido recuperarlas. He leído un montón de mensajes, de verdad es lamentable que se esté perdiendo o se esté retrasando la entrega de las maletas”, dijo.