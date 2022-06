Jossmery Toledo tras incidente con pasajeros: “En ningún momento le falté el respeto a nadie”

Jossmery Toledo sigue arremetiendo contra la aerolínea Latam luego de ser bajada del avión por presuntamente no cumplir con ciertas normas de protocolo de la empresa. En el video compartido por el portal Instarándula se puede escuchar el mal trato y ofensas de los pasajeros hacia la modelo. Luego de esto, la chica reality se presentó en el programa “En boca de todos” de este lunes 27 de junio para dar su descargo.

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

La influencer, en un enlace en vivo con los conductores de América TV, dio su versión sobre los hechos ocurridos en el vuelo LA2279 en la ruta Chiclayo- Lima del domingo 26 de junio. En esta ocasión, ella reafirmó no haber cometido ninguna falta como para que recibir los insultos de los ocupantes.

“Lo que es injusto es el linchamiento, ¿no?”, comentó Ricardo Rondón. “Yo no tengo ningún problema porque en ningún momento le falté el respeto a nadie, en todo momento mantuve la compostura, porque cualquier personaje se molestaría , pero yo traté de controlarme”, expresó la modelo.

Chica reality critica a Latam por bajarla del avión

Luego del incidente durante su viaje de regreso a Lima, Jossmery Toledo contó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram. Además, confirmó su denuncia a la aerolínea.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo, me voy a averiguar los nombres, me ha bajada por esta manta. Para mí es un abuso lo que han hecho. (...) No me parece justo lo que está haciendo el servicio, voy a hacer una denuncia pública contra ellos por el mal trato”, acotó.

Latam responde a Jossmery Toledo

Después de hacerse pública la denuncia de la influencer, la empresa Latam emitió un mensaje en sus redes sociales en el que exponen las razones por las que bajaron a la chica reality del avión.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo - Lima, a la pasajera Jossmery Toledo, quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, se lee en el comunicado.