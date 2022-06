Jossmery Toledo presentará denuncia contra Latam en Indecopi: “Voy a seguir con mi proceso”

Jossmery Toledo protagonizó un desafortunado y acalorado momento cuando estaba a bordo de un avión que la iba a trasladar de Chiclayo a Lima. La chica reality no cumplió con las normativas dispuestas para los pasajeros que ocupan la zona de emergencia, motivo por el que fue obligada a retirarse del medio de transporte de Latam y, además, fue agredida verbalmente por decenas de pasajeros.

Muy afectada por la situación, la integrante de “Esto es guerra” recurrió a sus redes sociales para brindar su descargo sobre lo sucedido.

“Va y se queja con el tripulante, viene con el policía y me hace un escándalo para que me baje como si yo hubiese sido una malcriada ”, relató en un inicio la chica reality.

Jossmery Toledo alista denuncia contra Latam

Instantes posteriores, Jossmery denunciaría a la mencionada aerolínea por las negligencias a su persona y por haberla expuesto a maltratos por parte de los demás pasajeros que se encontraban en el avión.

Cuando estaba a punto de abordar su nuevo vuelo hacia Lima esta mañana, Jossmery dijo lo siguiente a través de sus historias de Instagram: “Me puse mi saco para que no me digan absolutamente nada. Ya hice mi queja contra la empresa Latam, lo pueden hacer de manera virtual. Ya mi abogado Estefano me ayudó y ahorita también me va ayudar para presentar la denuncia en Indecopi ”.

Tras ello, la expolicía agradeció el servicio de su abogado, a quien dijo conocer desde hace años y aseguró que continuará con su proceso legal contra la aerolínea.

“Voy a seguir con mi proceso. He tenido un mal rato, un mal día, mal todo, no he podido ni dormir, quiero llegar a mi casa a descansar, a estar con mi familia, tranquila”, acotó.

Jossmery Toledo expone maltrato de tripulantes de avión

Tras ser retirada del avión que la iba a traer a Lima, Jossmery Toledo el porqué y arremetió contra el personal de Latam por haberla tratado de manera prepotente.