Jossmery Toledo podría retirarse de “EEG” tras ola de insultos en el avión: “Voy a pensarlo bien”

Este 26 de junio, Jossmery Toledo protagonizó un escandaloso momento dentro de la aerolínea Latam y, ante el descargo de la empresa, la modelo decidió presentarse en “En boca de todos” para dar su versión de los hechos. Sorprendió al afirmar que está pensando en retirarse de la televisión.

Jossmery Toledo se encuentra afectada por los insultos que está recibiendo en redes sociales; sin embargo, hay otro porcentaje de la población que la apoya emocionalmente y considera que el trato recibido en el avión rumbo a Chiclayo fue injusto para ella.

Debido a la humillación pública, la chica reality mostró su incomodidad durante la entrevista con el programa de espectáculos.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

La modelo se mostró tranquila y calmada al relatar el incómodo momento que vivió dentro de la aerolínea Latam, pero pocos minutos después, Jossmery Toledo se quebró frente a cámaras al afirmar que se encuentra insegura de continuar en la televisión, esto debido a la cantidad de insultos que recibió por parte de los pasajeros.

“Mi madre se siente afectada porque no le gusta verme mal. Es la primera vez que me pasa. Yo siendo policía he vivido una experiencia horrible que no debió pasar por el tumulto de la gente. Otra mujer que me insulte cuando hablamos del derecho a la mujer, del respeto. Sentí que no había respeto. Mi familia se siente afectada”, dijo al iniciar.

“Yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la televisión porque todos los comentarios negativos eran referente al programa, a la televisión”, agregó en referencia a “Esto es guerra”.

Jossmery Toledo da a conocer su versión de lo sucedido

Según la influencer, el aeromozo de la aerolínea estuvo en desacuerdo con que ella lleve un abrigo en las piernas y, al ver que Jossmery Toledo no se puso la prenda correctamente, fue con sus compañeros e intentaron bajarla del avión.

“Yo no sé el servicio, yo no sé qué clase de trato tienen. Va y se queja con el tripulante, viene con el policía y me hace un escándalo para que me baje como si yo hubiese sido una malcriada. La verdad es que no entiendo el servicio que ellos brindan. Estoy muy molesta, porque es un abuso. Yo creo que ellos han agarrado esa excusa por su retraso de cinco horas de vuelo”, expresó.