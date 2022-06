Rocío Miranda revela que Jazmín Pinedo la “ninguneó” en su programa: “Una diva de televisión”

La exvoleibolista Rocío Miranda recordó cómo le costó caro dar su opinión sobre el desempeño de Jazmín Pinedo en la Copa Mundial de Fútbol de 2018. La también modelo narró el desplante de la ‘Chinita’ cuando fue invitada a un programa de TV que ella conducía.

“Sucede que una vez me preguntaron sobre qué opinaba que Jazmín había ido a cubrir (para Latina Televisión) el Mundial de Rusia 2018. Di mi punto de vista, dije que no me parecía porque no era una persona preparada ni periodista, pero ella se lo tomó muy a pecho” , reveló en una entrevista a Trome.

Cuando Rocío Miranda acudió al programa de Latina, asegura que Jazmín Pinedo la “ninguneó” y tuvo “aires de diva”. “Me invitaron al programa que conducía Jazmín con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz (en Latina Televisión). Yo entré al set y empecé a saludar. Cuando me acerqué para saludarla, me dijo: ‘A ti no te voy a saludar porque tú me criticaste y dijiste que no debí ir al mundial por no estar preparada’, pero eso no fue todo, ya que le dijo a toda su producción por qué invitaban a ese tipo de personas (por ella) a su programa”, agregó.

Rocío Miranda recordó la vez que sufrió un desplante por parte de Jazmín Pinedo. Foto: Rocío Miranda/ Instagram

¿Cuál fue la respuesta de Rocío Miranda?

Ante este incómodo momento, Rocío Miranda prefirió guardar silencio por respeto a las demás personas que se encontraban el set de TV. “No le respondí, pero que me lo diga en la calle y verá cómo le respondo”, comentó.

Luego, resaltó que una persona necesita construir una carrera en la televisión y tener el respaldo del público antes de insinuar “aires de diva”.

“Me molestó ir a un sitio y te quieran minimizar o ningunear de esa manera. Para creerse diva no basta con tener una camioneta de alta gama, sino son importarte los años de experiencia y respaldo de la gente. Ahí recién será una diva de la televisión”, sentenció Rocío.

Rocío Miranda no le contestó a Jazmín Pinedo por respeto a los demás personajes en el set de TV. Foto: difusión

Rocío Miranda considera que Jazmín continuó el pleito con Magaly por rating

Rocío Miranda asegura que la ‘Chinita’ solo quiere posicionar su nuevo programa de espectáculos. En esa línea, mencionó que debería agradecer a Magaly Medina por darle pantalla.

“Eso ha sido con el afán de que el programa sea más conocido y tenga unos puntitos más de rating. Jazmín le debería agradecer a ‘Magaly TV, la firme’ el rating que le ha dado. Porque si no fuera por Magaly, ni nos hubiéramos enterado de que Jazmín conducía un bloque de espectáculos en la mañana a pesar de que está en un canal de antena caliente”.

La modelo asegura que Magaly Medina tiene una forma muy peculiar de ser y que la gente no se debe “picar”.

“Es una gran conductora, con muchos años de experiencia y trayectoria, así que puede hablar o comentar sobre alguien que recién está empezando, tal como es Jazmín. Quizás a muchos nos moleste la forma en cómo lo dice. Quizás lo dice de una forma burlona o irónica, pero es su forma de ser”, aseveró.