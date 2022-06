Guillermo Dávila asegura que no le pidió disculpas a Vasco Madueño: “Ya hemos hablando”

Guillermo Dávila fue por muchos años uno de los cantantes más queridos por el público peruano debido al éxito que lograron sus temas. Sin embargo, esto fue cambiando luego de saberse que no quería reconocer a su hijo nacido en el Perú llamado Vasco Madueño a pesar del gran parecido físico y la versión de la madre.

El artista volvió a hablar de este tema a propósito de su regreso al Perú para presentarse el pasado sábado 25 de junio en Jesús María. El venezolano no reconoció del todo su error y reveló que pudo reunirse con el joven artista para tratar de generar un vínculo afectivo.

Guillermo Dávila asegura que no le pidió disculpas a Vasco Madueño

Fue en el dominical “Día D” donde Guillermo Dávila concedió una extensa entrevista para hablar directamente de Vasco Madueño. El artista aseguró que ha conversado en más de una ocasión con su hijo, aunque reconoció que no le pidió disculpas y que el joven no quiere aceptar su apellido.

“ ¿Disculpas a él? No, yo simplemente... Ya nosotros hemos compartido, hemos hablado... estuve buscándolo por mucho tiempo, nos hicimos la prueba de ADN, yo quería darle el apellido, pero él no quiere, es su derecho ”, indicó.

Productor de Guillermo Dávila desmiente a Magaly Medina

El pasado miércoles 22 de junio, Magaly Medina reveló en su programa que negó una entrevista a Guillermo Dávila debido a que su equipo de trabajo quiso evitar que la periodista le pregunte sobre Vasco Madueño. Sin embargo, el productor del artista se pronunció al respecto al asegurar que esto nunca pasó y que solo pidieron respeto para los temas personales del cantante.