Dalia revela que John Kelvin intentó sobornarla para que no hablara con los medios

La historia entre Dalia Durán y John Kelvin no termina. Tras la condena que recibió el cantante por maltrato físico y psicológico contra la cubana, las disputas entre ella y la familia del músico cada vez se incrementan, ya que afirmó que buscan dañar su imagen y hacerla quedar mal públicamente.

Sin embargo, la emprendedora no se dejó intimidar y se presentó en el set de “América hoy” para negar todo lo que dejó a entrever la prima del cantante peruano, quien le hizo un abono a su cuenta bancaria para que dejara de asistir a los eventos que tiene.

¿Qué dijo Dalia Durán?

El lunes 27 de junio, Dalia llegó hasta las instalaciones de América TV para detallar todo lo que ha ocurrido en su vida desde que su expareja fue condenada a 21 años de cárcel, específicamente sobre el evento musical que organizan para brindarle apoyo económico.

“A mí, efectivamente, ella hace unos días me hizo un abono para que se me prohibiera salir en televisión porque tenía todos los medios frente a mi casa por la situación de la sentencia”, dijo inicialmente para contextualizar.

“Hace unos días se me hizo un abono para que no saliera ante los medios, abono que ni siquiera está completo, que es de un préstamo que le hice a John estando en prisión y tengo las pruebas”, agregó ante las cámaras.

“Ella me visita en la casa (prima de John Kelvin) para conversar en la semana de la audiencia (...). Me dice que John está buscando dinero desesperado para abonarme para que esa semana completa no saliera a trabajar”, acotó.

Dalia Durán no quiere el dinero de John Kelvin

De igual manera, Dalia Durán habló sobre el monto que se recaudará en el concierto benéfico para el músico y mencionó que no desea recibir dinero alguno.

“No pienso recibir un solo centavo de ese evento. Si me vienen a abonar, lo voy a devolver. Veré el medio indicado para devolverlo de la forma legal”, indicó.

Asimismo, cuestionó a las personas que se han sumado inesperadamente a la causa y ahora respaldan totalmente a John Kelvin. “¿Por qué no ayudaron antes?”, expresó.