Aldo Miyashiro indiferente a críticas tras ampay con Fiorella Retiz: “Los bloqueo y ya: no existe”

El regreso de Aldo Miyashiro a “La banda del Chino” causó gran revuelo en redes sociales, y la ola de críticas no tardó en llegar. Durante una entrevista con La República, el actor dio a conocer su opinión sobre los comentarios negativos que viene recibiendo a raíz de su infidelidad hacia Érika Villalobos.

Luego de que Magaly Medina difundiese el ampay del actor con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro se retiró de su programa en América TV. Sin embargo, él y su compañero Óscar del Portal regresaron al canal tiempo después, pero Fiorella Retiz y Fiorella Mendez no. Por ello, los cibernautas expresaron su opinión en las plataformas virtuales.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro?

“Me importa solamente la opinión de la gente que yo quiero y de la gente que me quiere. Los demás pueden decir lo que quieran, escribir lo que quieran. Ahora, si veo algo así, lo bloqueo y ya: no existe, no me importa. Yo nunca he opinado mal sobre nadie, ¿por qué me importaría que alguien lo haga?”, dijo al iniciar, refiriéndose a los comentarios negativos hacia su persona.

“Si yo estuve mal en ese tiempo, no ha sido porque 100 personas me insulten en una red social. Yo estuve mal porque lastimé a quien yo quiero, y ya está. Esta es la forma que yo tuve que tomar para rehacer mi vida y comenzar a trabajar”, expresó.

Aldo Miyashiro regresa a la TV tras ampay

Durante la quincena de mayo, la producción de “La banda del Chino” anunció el regreso del conductor a las pantallas de América TV.

Por ello, Aldo Miyashiro se presentó y dio un extenso discurso expresando cómo se sentía tras el ampay con Fiorella Retiz.

“Estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida; pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes”, manifestó.