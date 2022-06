¿Qué le dijo Latina a Shirley Arica tras su ingreso al reality turco “El poder del amor”?

Shirley Arica tuvo una polémica participación en el reality “El poder del amor”, espacio que logró hacerla conocida internacionalmente y en el que pudo ganarse el cariño del público en países como Ecuador. Sin embargo, en un principio la modelo no tenía pensado regresar a la televisión y así lo contó al programa “Amor y fuego”.

Resulta que la ‘Chica realidad’ recibió la llamada ganadora por parte de la producción de Latina en 2021, pues fueron ellos quienes la convocaron. En aquella época, Shirley estaba concentrada en sus emprendimientos.

“Mi mamá me dijo ‘acepta la propuesta porque por algo pasan las cosas’. Yo estaba en nada, ya había dejado la televisión, me puse a vender cosas de gimnasio, ropa, etc. Ya no quería estar más en la televisión, pero llegó esta propuesta y dije ‘por qué no’. Era una producción turca y una producción mexicana”, comentó a Gigi Mitre.

Shirley Arica formó parte de "El poder del amor" en 2021 Foto: Shirley Arica/Instagram

¿Qué le dijeron los productores de Latina a Shirley Arica?

Shirley Arica revela que fueron los productores Kike Rodríguez y Susana Umbert quienes la llamaron y en un principió pensó que se trataba de una broma. Cuando aceptó y ya se había enrumbado al país turco, la casa televisiva le comunica que estaba por su cuenta en ese país después de cumplirse el mes.

“Ellos iban a pasar extractos de lo que sucedía en Turquía por Latina, no sé qué pasó en realidad con la transmisión de Latina que no lo pasaron más, me llamaron y me dijeron ‘ya se cumplió el mes, si tú decides quedarte, es por tu propia cuenta porque nosotros ya no vamos a transmitir más el programa’”, expresó.

Asimismo, dijo quiénes fueron los que le pagaron: “A mí me pagaba la producción turca, no los de Latina”. A pesar de todos los inconvenientes, asegura que tomó la mejor decisión. “Para mí fue lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera hasta el momento”, agregó.

Shirley Arica cuenta que Sebastián Tamayo le fue infiel con la conductora del reality

Entre otras de sus confesiones, la figura de la farándula peruana narró detalles del fin de su romance con el modelo Sebastián Tamayo, a quien conoció en “El poder del amor”. Resulta que, según la modelo, el colombiano le fue infiel con la conductora del reality, Vanessa Claudio.

“Imagino que por contrato la conductora no se puede meter con los participantes”, dijo Shirley y precisó que la consideraba su amiga. También dijo que fue el mismo Tamayo quien se lo confesó todo durante su último viaje a Medellín.