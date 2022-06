Pedro Suárez elogia a su esposa, Cynthia: “Gracias por nunca hacerme sentir que no soy el de antes”

Pedro Suárez expresó con emotivas palabras todo el amor que siente por su esposa, Cynthia Martínez, por medio de redes sociales. Además, se puso sentimental al mencionar que su enfermedad también afectó la vida de ella. La publicación fue apoyada por miles de usuarios, quienes no tardaron en reaccionar al mensaje del intérprete de “Cuando pienses al volver”.

“ Gracias por estar a mi lado siempre, Cynthia. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes . A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas, y te admiro por eso. Que tal travesía, ¿no?, amor. Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también, y eso es injusto”, escribió.

Pedro Suárez dedica mensaje a su esposa. Foto: captura de Facebook

¿Cuál es la enfermedad que padece Pedro Suárez Vértiz?

Pedro Suárez Vértiz confirmó que padece de “parálisis bulbar (un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades, sino por el habla)”. El cantante tuvo que ponerle fin a su carrera musical por este motivo.

“Felizmente, mi música sigue sonando, la siguen cantando y bailando. Y como ven, siempre me sigo inventando cosas para hacer. Porque para mí y mi familia, la vida ha dado un gran giro. Pero la vida sigue, y siento que debo aprovechar cada día. Porque cada nuevo amanecer es un milagro para mí” , agregó el intérprete de “Cuéntame”.

Pedro Suárez Vértiz habla de su parálisis bulbar. Foto: captura de Instagram

Pedro Suárez celebra sus 53 años y envía mensaje por redes sociales

El famoso cantante Pedro Suárez Vértiz cumplió el último 13 de febrero 53 años, y no dudó en publicar un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram y Facebook, en las que agradeció el gran apoyo del público.

“Solo quiero ofrendar todos sus buenos deseos para mí, a Dios, para que les regrese el doble. Gracias por seguir escuchando mi música, por considerarla atemporal, por leerme todos los días y por escribirme, porque los leo a diario así no les conteste ”, manifestó.