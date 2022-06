Padre de Jefferson Farfán sobre su hijo: “Me ofrecieron 30.000 soles para hablar de él”

Poco se conoce sobre la trayectoria futbolística de Luis Farfán, padre del atacante de Alianza Lima, quien también dedicó su juventud al fútbol. Recientemente manifestó que, durante los mejores años de la carrera de ‘La Foquita’, más de un canal de televisión le ofreció grandes sumas de dinero a cambio de sentarse y hablar sobre su hijo.

En el programa “La fe de Cuto”, el progenitor del ‘10 de la Calle’ señaló que nunca fue su intención incomodar al seleccionado y optó por el bienestar familiar.

“Me llamaron, pero nunca lo he molestado. Me ofrecieron 30.000 soles (para participar en el programa ‘Valor de la verdad’), pero sí entrevistaron a mis hijas. Las llevaron de paseo. Yo no hablé”,

En diálogo con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el progenitor de Jefferson Farfán detalló que no aceptó las ofertas para que su señora madre no “se sienta mal”; sin embargo, dejó entrever que tras su deceso podría aceptar algún ofrecimiento.

“No. No lo hacía porque mi mamita estaba viva. Yo no quería que mi mamá se sienta mal, yo quería evitar eso. Bueno, ahorita que no está mi mamá, ahora sí creo que aprovechamos” , añadió.

En esa misma línea, manifestó que otro medio que buscó contactarlo fue el canal 4, del que dejó entrever que también le ofreció dinero. No obstante, él no ha aceptado la oferta de nadie.